Vojenská nemocnica v Ružomberku chce postaviť štvorpodlažný bytový dom
Autor TASR
Ružomberok 2. decembra (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu štvorpodlažného bytového domu za predpokladanú hodnotu 5.184.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu na Ulici Generála Miloša Vesela. Bytový dom má pozostávať spolu z 30 bytov, každé podlažie má obsahovať po desať bytov. Prvé nadzemné podlažie má slúžiť najmä ako hromadná garáž pre obyvateľov domu, so vstupnými, obslužnými a technickými priestormi. Druhé až štvrté nadzemné podlažia sú určené na bývanie. V bytovom dome by sa malo nachádzať 27 dvojizbových bytov a tri jednoizbové byty.
Dĺžka trvania stavebných prác je stanovená na 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Výstavba bude vykonávaná počas plnej prevádzky a chodu nemocnice. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9. decembra.
