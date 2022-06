Vojna, hlad a ochorenie COVID-19 vrhajú na Európu tmavý tieň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Paríž 4. júna (TASR) – Od ruskej invázie na Ukrajinu sa zoznam problémov, ktorým Európa čelí, neustále rozrastá. Kontinent bojuje s rastúcimi cenami potravín a energií aj pokračujúcimi problémami v dodávateľských reťazcoch, ktoré spustila pandémia ochorenia COVID-19 a ktoré brzdia jeho priemysel. TASR správu prevzala z AFP.K tomu sa pridávajú politické otrasy a hrozba migračnej krízy. Európski lídri tak čelia nespočetným problémom, ktoré ohrozujú stabilitu a prosperitu starého kontinentu.Západné sankcie uvalené na ruskú ekonomiku majú za cieľ odrezať krajinu od príjmov na financovanie vojny na Ukrajine, ale poškodzujú aj európsku ekonomiku. "" uviedol bývalý francúzsky veľvyslanec v Rusku Jean de Gliniasty v mesačníku French Journal of National Defense.Nemecký automobilový priemysel zápasí s obzvlášť veľkými problémami, keďže ho už pred vojnou zasiahol nedostatok polovodičov v dôsledku blokád na zastavenie pandémie. Teraz sa k tomu pridáva rast cien, najmä kovov, pre vojnu na Ukrajine, povedala Agathe Demaraisová, riaditeľka globálnych prognóz v The Economist Intelligence Unit (EIU). Okrem toho prišli nemecké automobilky o ruský trh.Európsky priemysel, ktorý čelí tvrdej konkurencii Číny na jednej strane a USA na strane druhej, bude musieť masívne investovať, aby si zachoval určitú formu finančnej autonómie. Situáciu mu sťažuje aj tlak na zvýšenie miezd v dôsledku stúpajúcej inflácie. Obyvateľstvo Európy je totiž pod čoraz väčším tlakom, keďže vojna na Ukrajine podnecuje rast cien energií a potravín a inflácia sa zrýchľuje.Podľa štúdie poisťovacej spoločnosti Allianz Trade "" pokiaľ ide o ceny potravín, pričom odhaduje priemerný nárast rozpočtu jednotlivca na potraviny o 243 eur ročne v EÚ. To môže Európanov priviesť k radikálnej politike, najmä ak vlády zavedú úsporné opatrenia.Už finančná kríza v roku 2008 bola "", upozornil Laurence Allan, riaditeľ Country Risk Europe v S&P Global Market Intelligence. Tradičné strany zrazu čelili súperom, ako Syriza v Grécku, Hnutie 5 hviezd a Liga Severu v Taliansku, či Podemos v Španielsku, dodal Allan.Krajná ľavica aj krajná pravica vo Francúzsku si počas nedávnych aprílových prezidentských volieb a nadchádzajúcich júnových parlamentných volieb stanovili kúpnu silu ako svoju hlavnú tému. Zároveň vojna na Ukrajine a západné sankcie voči Moskve narúšajú dodávky pšenice, hnojív a iného tovaru, čím sa znásobujú ťažkosti, ktorým čelí Afrika. To môže viesť k zvýšenej migrácii a vyvolať podobné "" medzi európskymi krajinami, ako vyvolal v roku 2015 príchod sýrskych utečencov, uviedla Demaraisová.Túto tému budú politicky využívať niektoré hnutia s neistými dôsledkami. V kontexte vysokej inflácie môže napätie reštrukturalizovať európsku politickú scénu, povedala Elvire Fabryová, výskumníčka z parížskeho Jacques Delors Institute.Medzi európskymi lídrami už panujú nezhody v tom, ako zvládnuť vojnu na Ukrajine. "" skonštatoval Jean-Marc Balencie, francúzsky analytik.EÚ sa začiatkom týždňa dohodla na embargu na dovoz ruskej ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika si však zabezpečili výnimky. Východoeurópske krajiny "", dodal Balencie.