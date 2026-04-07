Vojna na Blízkom východe oslabila aktivitu v britskom sektore služieb
Vojna zrýchlila rast spotrebiteľských cien a zároveň oslabila výdavky firiem aj spotrebiteľov, čo zvýšilo riziko stagflácie.
Autor TASR
Londýn 7. apríla (TASR) - Aktivita v britskom sektore služieb zaznamenala v marci výrazné spomalenie rastu, pričom sa dostala takmer na úroveň stagnácie. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá zrýchlila rast spotrebiteľských cien a zároveň oslabila výdavky firiem aj spotrebiteľov, čo zvýšilo riziko stagflácie. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) pre britský sektor služieb dosiahol v marci 50,5 bodu. Na porovnanie, vo februári predstavoval 53,9 bodu. Údaje tak znamenajú výrazné spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. To zároveň ukazuje, že aktivita v britských službách sa dostala takmer na úroveň stagnácie, pričom tempo rastu bolo najslabšie za 11 mesiacov.
Firmy poukázali na výrazný vplyv vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla koncom februára po útoku Izraela a USA na Irán. Obavy z ďalšieho vývoja situácie výrazne ovplyvnili firemné aj spotrebiteľské výdavky. Navyše, konflikt má priamy vplyv aj na náklady viacerých podnikov v dôsledku poškodenia energetickej infraštruktúry na Blízkom východe a narušenia dodávok energií z oblasti. To sa odrazilo aj na zvýšení nákladov na palivá v Británii.
Podľa Tima Moora z S&P Global Market Intelligence sa zvýšilo riziko stagflácie, teda situácie, keď sa na jednej strane výrazne zrýchľuje inflácia a na druhej sa v rovnakom období spomaľuje rast ekonomiky. Pred rovnakým vývojom varoval aj Thomas Pugh, hlavný ekonóm poradenskej spoločnosti RSM UK.
„Najnovšie údaje PMI za mesiac marec jednoznačne ukazujú, že Británia smeruje k ďalšej stagflácii, a to aj v prípade, že sa konflikt na Blízkom východe podarí v dohľadnej dobe ukončiť,“ povedal Pugh. Zároveň dodal, že ak konflikt potrvá dlhšie, Británia s veľkou pravdepodobnosťou zaznamená recesiu.
