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Vojna na Blízkom východe výrazne zvýšila zisk ropného koncernu Equinor
Equinor v stredu uviedol, že zisk pred zdanením upravený o mimoriadne položky dosiahol v 2. štvrťroku 11,48 miliardy USD (10,05 miliardy eur).
Autor TASR
Oslo 22. júla (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor oznámil za 2. štvrťrok rast upraveného zisku na takmer dvojnásobok úrovne spred roka. Je to dôsledok konfliktu na Blízkom východe, ktorý viedol k obmedzeniu dodávok a rastu cien ropy a zemného plynu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Equinor v stredu uviedol, že zisk pred zdanením upravený o mimoriadne položky dosiahol v 2. štvrťroku 11,48 miliardy USD (10,05 miliardy eur). V 2. kvartáli minulého roka predstavoval 6,54 miliardy USD. Výsledok prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tohto zisku na 11,37 miliardy USD.
„Vysoká produkcia v 2. kvartáli nám umožnila vyťažiť maximum z rastu cien ropy, čo sa odrazilo aj na finančných výsledkoch,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Anders Opedal. Akcie Equinoru, v ktorom väčšinový podiel vlastní štát, vzrástli od začiatku roka o 54 % a prekonali tempo rastu európskeho indexu energetických akcií STOXX Europe 600 Oil & Gas. Ten sa za dané obdobie zvýšil o 30 %. Equinor na rozdiel od mnohých iných energetických firiem totiž nie je priamo prepojený s Blízkym východom.
Spoločnosť zároveň ponechala v platnosti pôvodný odhad produkcie ropy a plynu za tento rok. Naďalej počíta so zvýšením ťažby oproti roku 2025 približne o 3 %. Nemenila ani odhad plánovaných investícií, čo znamená, že v roku 2026 by mali dosiahnuť 13 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1418 USD)
Equinor v stredu uviedol, že zisk pred zdanením upravený o mimoriadne položky dosiahol v 2. štvrťroku 11,48 miliardy USD (10,05 miliardy eur). V 2. kvartáli minulého roka predstavoval 6,54 miliardy USD. Výsledok prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tohto zisku na 11,37 miliardy USD.
„Vysoká produkcia v 2. kvartáli nám umožnila vyťažiť maximum z rastu cien ropy, čo sa odrazilo aj na finančných výsledkoch,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Anders Opedal. Akcie Equinoru, v ktorom väčšinový podiel vlastní štát, vzrástli od začiatku roka o 54 % a prekonali tempo rastu európskeho indexu energetických akcií STOXX Europe 600 Oil & Gas. Ten sa za dané obdobie zvýšil o 30 %. Equinor na rozdiel od mnohých iných energetických firiem totiž nie je priamo prepojený s Blízkym východom.
Spoločnosť zároveň ponechala v platnosti pôvodný odhad produkcie ropy a plynu za tento rok. Naďalej počíta so zvýšením ťažby oproti roku 2025 približne o 3 %. Nemenila ani odhad plánovaných investícií, čo znamená, že v roku 2026 by mali dosiahnuť 13 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1418 USD)