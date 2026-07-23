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Vojna na Blízkom východe zvýšila zisk TotalEnergies o dve tretiny
Výsledky výrazne ovplyvnili ceny ropy, ktoré po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára prudko vzrástli.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Francúzska ropná a plynárenská spoločnosť TotalEnergies oznámila za 2. štvrťrok tohto roka rast zisku približne o dve tretiny, pričom dosiahol najvyššiu hodnotu za tri roky. Vo štvrtok zverejnené údaje spoločnosti priniesla agentúra Reuters. Zisk podporilo zvýšenie cien ropy po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, pričom konflikt na Blízkom východe naďalej trvá a jeho ukončenie je v nedohľadne.
Spoločnosť oznámila, že zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol za obdobie od apríla do konca júna 6 miliárd USD (5,26 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 67 % a najvyšší kvartálny zisk od roku 2023. Zisk vzrástol aj oproti predchádzajúcemu štvrťroku, v ktorom ho spoločnosť TotalEnergies vykázala na úrovni 5,4 miliardy USD.
Výsledky výrazne ovplyvnili ceny ropy, ktoré po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára prudko vzrástli. Cena ropy Brent dosiahla za 2. kvartál tohto roka v priemere 97 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa tak zvýšila o 45 %.
Spoločnosť dodala, že v 3. štvrťroku počíta s rastom produkcie. Čo sa však týka exportu, ten bude podľa nej závisieť od toho, či sa podarí otvoriť kritický Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Spoločnosť oznámila, že zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol za obdobie od apríla do konca júna 6 miliárd USD (5,26 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 67 % a najvyšší kvartálny zisk od roku 2023. Zisk vzrástol aj oproti predchádzajúcemu štvrťroku, v ktorom ho spoločnosť TotalEnergies vykázala na úrovni 5,4 miliardy USD.
Výsledky výrazne ovplyvnili ceny ropy, ktoré po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára prudko vzrástli. Cena ropy Brent dosiahla za 2. kvartál tohto roka v priemere 97 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa tak zvýšila o 45 %.
Spoločnosť dodala, že v 3. štvrťroku počíta s rastom produkcie. Čo sa však týka exportu, ten bude podľa nej závisieť od toho, či sa podarí otvoriť kritický Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1408 USD)