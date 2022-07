Vojna na Ukrajine môže urýchliť prechod slovenských firiem na cloud

Bratislava 22. júla (TASR) - Aj keď vojna prebieha neďaleko od slovenských hraníc, cloudové riešenia, respektíve online úložiská dát využíva len 36 % firiem spod Tatier. Prechod firiem na cloud sa teraz ale z dôvodu vojny na Ukrajine môže zrýchliť, predpokladá poradenská spoločnosť Enehano. Hoci firmy na Slovensku v digitalizácii výrazne zaostávajú za zvyškom Európy, svoj postoj už prehodnocujú.



"Na Slovensku sa pomerne často stretávame s odmietaním cloudu najmä z pocitových a iracionálnych dôvodov," myslí si Eduard Gers, odborník na digitalizáciu. "Renomovaní poskytovatelia cloudových služieb okrem zabezpečenia dát umožňujú automaticky ukladať údaje v geograficky vzdialených lokalitách v rámci Európskej únie či mimo nej, čo sa dnes ukazuje ako nanajvýš relevantné," vysvetlil.



Upozornil, že ak chce Slovensko splniť cieľ plánu digitalizácie, spoločnosti budú musieť využívať cloudové riešenia oveľa viac. Očakáva sa totiž, že do roku 2025 bude na cloude polovica všetkých svetových údajov. Už teraz sa tam pritom nachádza vyše 50 % podnikových údajov, pričom v roku 2015 to bolo 30 %.



Výhody cloudových technológií využilo počas pandémie množstvo spoločností, spomenul odborník. Keď museli riešiť vzdialené prístupy zamestnancov do svojich databáz, bolo podľa neho zrejmé, že ústup od klasických serverovní je nezvratný.



Po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prebieha nielen fyzická, ale aj kybernetická vojna, ktorá je vedená prostredníctvom informačných technológií, upozornil Gers. Množstvo firiem už pritom stále profesionálnejším kybernetickým útokom nedokáže predchádzať, a tak zveruje bezpečnosť svojich údajov technologickým spoločnostiam.



Podstatná je podľa odborníka najmä kvalitná príprava, ktorá by mala firmám ukázať, aké technológie či aplikácie, v akom časovom horizonte a akým spôsobom sú pre nich najvýhodnejšie používať. To platí aj o ochrane dát, ktorú by spoločnosti nemali podceňovať nielen v čase medzinárodného konfliktu a neistej situácie a bez ohľadu na to, kde ich majú uložené.



Pre firmy je dôležité si presne zadefinovať, aká úroveň zabezpečenia je pre ich dáta potrebná a podľa toho si nastaviť zodpovedajúce služby v cloude, radí odborník. Výhodou je, že priamo v ňom majú k dispozícii niekoľko bezpečnostných možností a navyše majú príležitosť využiť v rámci neho aj vlastné osvedčené riešenia kybernetickej bezpečnosti. Kvalitný cloudový poskytovateľ štandardne zabezpečuje služby na úrovni monitorovania a upozorňovania na možné nedostatky, hrozby či problémy, dodal Gers.