Vojna na Ukrajine sa odrazí na raste ekonomiky Nórska

Oslo 18. marca (TASR) - Nórska ekonomika sa zotavila z pandémie nového koronavírusu, teraz však čelí negatívnym dôsledkom invázie Ruska na Ukrajinu. Uviedol to v piatok nórsky štatistický úrad, ktorý zhoršil vyhliadky vývoja nórskej ekonomiky v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vojna na Ukrajine výrazne zredukovala rastové vyhliadky našich obchodných partnerov v Európe. To sa odrazí aj na nórskej ekonomike," uviedol štatistický úrad. V rámci novej prognózy stanovil tohtoročný rast pevninskej ekonomiky (nezahrnuje ťažbu ropy a plynu z podmorských ložísk a lodiarsky sektor) na 3,6 %. Predchádzajúca prognóza z decembra poukazovala na rast pevninskej ekonomiky Nórska v tomto roku na 4,1 %.



Nový odhad pritom počíta s tým, že vojna na Ukrajine sa v najbližších mesiacoch skončí. "Ak bude trvať dlhšie, dôsledky pre nórske hospodárstvo budú podstatne horšie," dodali štatistici.



Štatistický úrad okrem toho odhaduje, že centrálna banka by počas tohto roka mohla štyrikrát zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu a na budúci rok by ju mohla posunúť nahor ešte jedenkrát. Úrad predpokladá, že do konca roka 2023 by sa hlavná sadzba mohla dostať na 1,75 %.