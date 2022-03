Vojna na Ukrajine spomalí rast talianskej ekonomiky

Miláno 28. marca (TASR) – Geopolitické napätie v súvislosti s vojnou na Ukrajine zabrzdí hospodársky rast Talianska v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy ratingovej agentúry Scope, ktorá sa zhoduje s názorom iných významných agentúr.



Invázia Ruska na Ukrajinu zvýšila už aj tak závratne vysoké ceny energií, čo viedlo niekoľko inštitútov k tomu, aby revidovali smerom nadol svoje prognózy pre ekonomiky eurozóny v roku 2022.



Analytici nemeckej ratingovej agentúry Scope najnovšie predpovedajú Taliansku v tomto roku rast o zhruba 3 % namiesto o 4 – 4,5 %, ktoré očakávali na začiatku roka.



Rozpočtový deficit Talianska odhadujú v roku 2022 na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je viac než 4,8 %, s ktorými počítali začiatkom februára. Verejný dlh by mal pritom dosiahnuť 148 % HDP, a nie 147 % HDP.



Ratingová agentúra Fitch začiatkom tohto týždňa revidovala svoju prognózu hospodárskeho rastu tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v roku 2022 na 2,7 % zo 4,3 %.



Predstaviteľ talianskeho ministerstva financií minulý týždeň uviedol, že vláda sa chystá znížiť svoj tohtoročný výhľad hospodárskeho rastu na približne 3 % z predchádzajúcich 4,7 %.



Podľa Scope Ratings je príliš skoro kvantifikovať vplyv ukrajinskej vojny na úverový rating Talianska, ktorý je v súčasnosti na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. Dodala, že „to bude závisieť od vývoja konfliktu, jeho trvania a rozšírenia“.



Návrh na vydávania spoločných dlhopisov eurozóny, o ktorom bude Európska únia diskutovať v priebehu niekoľkých týždňov, by mohol mať pozitívny vplyv na rating Talianska, dodala agentúra.