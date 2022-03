Vojna na Ukrajine zrejme bude mať negatívny vplyv na zisky bánk v USA

New York 23. marca (TASR) - Ruský útok na Ukrajinu bude mať zrejme negatívny vplyv aj na zisky bánk v USA v 1. štvrťroku. Dôvodom sú aktíva spojené s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa analytikov straty budú závisieť od toho, čo sa stane do konca marca a ako trhy zareagujú. Straty z obchodovania, zvýšenie rezerv na krytie očakávaných strát a odpisy aktív a náklady na uzavretie divízií môžu zhoršiť výsledky za kvartál, v ktorom sa pôvodne očakávalo, že banky budú profitovať z nárastu úrokových sadzieb a úverovania.



Zatiaľ nie je jasné, ako výrazne sa vojna na Ukrajine prejaví na výsledkoch finančných inštitútov. Celkové jednorazové straty veľkých bánk môžu dosiahnuť 5 miliárd USD (4,53 miliardy eur), ale aj dvojnásobok, alebo byť nulové, uviedol analytik RBC Capital Markets Gerard Cassidy. "Naozaj sa to ťažko odhaduje, keďže trhy sú vysoko volatilné a pohybujú sa v závislosti od vývoja geopolitických rizík."



Podľa analytika Barclays Jasona Goldberga najbližšie dva týždne rozhodnú o výsledkoch bánk v krátkodobom horizonte.



Veľké americké banky začnú zverejňovať hospodárske výsledky za 1. štvrťrok od 13. apríla.



(1 EUR = 1,1024 USD)