Vojna môže prehĺbiť nedostatok materiálov pre nemecký priemysel

Mníchov 28. februára (TASR) - Nemecký priemysel čelil vo februári väčšiemu nedostatku materiálov, najmä v automobilovom a strojárskom sektore. A tieto problémy by sa mohli ešte zhoršiť v dôsledku vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK Peter Adrian v pondelok uviedol, že medzi zvlášť nedostatkové suroviny patrí paládium, ktoré je potrebné pre automobilové katalyzátory. Rusko je pritom jeho druhým najväčším dodávateľom po Južnej Afrike.



"Ak to už Rusko nebude môcť dodávať, hrozia masívne výpadky v jednotlivých sektoroch ekonomiky," povedal a dodal, že by to mohlo viesť k oneskoreniu dodávok áut.



Prieskum inštitútu Ifo so sídlom v Mníchove zase odhalil, že takmer tri štvrtiny (75 %) nemeckých spoločností sa vo februári sťažovali na problémy pri obstarávaní komponentov a surovín.



Išlo o výrazné zhoršenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď 67,3 % z 2300 opýtaných spoločností vyjadrilo podobné obavy, uviedol v pondelok Ifo.



"K očakávanému obratu nedošlo," povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov Ifo. Dodal, že nedostatok materiálov sa opäť zvýšil vo všetkých odvetviach, čo ešte viac oddiali oživenie v priemysle.



Podľa Ifo 89 % spoločností v automobilovom a strojárskom priemysle hlásilo problémy s dodávateľským reťazcom, tesne za nimi s približne 88 % nasledovali výrobcovia zariadení na spracovanie údajov a elektrických zariadení.



"Pre priemysel je stále ťažké premeniť veľmi dobrý stav objednávok na skutočnú výrobu," skonštatoval Wohlrabe.



Prezident DIHK zase zdôraznil, že Rusko sa pravdepodobne pokúsi obstarať si produkty, na ktoré sa vzťahujú sankcie Západu z Číny, čo by mohlo ovplyvniť aj obchodné vzťahy Nemecka s Čínou.