Vojna už zasiahla aj ruskú finančnú štvrť

Moskva 5. augusta (TASR) - Ekonomické sankcie boli doposiaľ najväčším problémom ruskej podnikateľskej elity od začiatku vojny na Ukrajine vlani vo februári. Najnovšie útoky bezpilotných lietadiel v srdci moskovskej finančnej štvrte však teraz nútia spoločnosti myslieť na bezpečnosť svojich zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Explózia minulú nedeľu (30. 7.) skoro ráno otriasla obchodnou štvrťou Moskva-City, niekoľko kilometrov západne od Kremľa, kde stoja viaceré výškové budovy. V noci na utorok (1. 8.) došlo k ďalším útokom na tieto výškové budovy a štvrť v Moskve, kde sídli niekoľko ruských ministerstiev.



Elegantné budovy zo skla a ocele navrhnuté tak, aby prilákali investície, predstavujú dramatický, moderný kontrast ku zvyšku viac ako 800-ročného mesta. Teraz sa stali aj znakom jeho zraniteľnosti, po sérii útokov bezpilotných lietadiel, ktoré priviedli vojnu na Ukrajine do sídla ruskej moci.



Nikto nebol zranený a došlo len k malým škodám, ale útoky narobili trhliny v ruskej propagande, podľa ktorej je vojna na Ukrajine úspešná a ďaleko od akýchkoľvek následkov pre samotných Rusov.



Po prvom útoku technologický gigant Yandex, ktorý má kancelárie roztrúsené po ruskom hlavnom meste vrátane City, požiadal zamestnancov, aby sa v noci nezdržiavali v kanceláriách. Yandex má totiž podobne ako mnohé technologické spoločnosti relatívne flexibilný pracovný čas.



Mnohé firmy v Rusku aj po pandémii ochorenia COVID-19 naďalej umožňujú zamestnancom pracovať v hybridnom režime, rozdelenom medzi domov a kanceláriu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov začiatkom týždňa označil ukrajinské útoky na Moskvu a ďalšie ruské ciele za "akty zúfalstva". Vyhlásil, že Rusko prijíma všetky možné opatrenia na ochranu pred údermi.



Dve bezpilotné lietadlá dorazili v máji aj do Kremľa, ale ďalšie útoky sa zamerali na budovy v blízkosti sídla ministerstva obrany na rieke Moskva a na exkluzívnom predmestí hlavného mesta Rubľovka, kde žije veľká časť ruskej politickej, podnikateľskej a kultúrnej elity.



Podľa agentúry Reuters, ktorá sa snažila získať reakcie podnikateľov na útoky, niektorí vyjadrili strach a obavy, zatiaľ čo iných to neznepokojilo a tvrdili, že obchody pokračujú normálne. Podľa nemenovaného odborníka na finančné služby útok neodradil ľudí od návštevy City. Otázkou však je, aké dôsledky a vplyv to v skutočnosti bude mať na podnikanie firiem z elegantnej štvrte.



"Nikto nie je v bezpečí, teraz sa bojím," vyhlásil jeden zo zamestnancov veľkej ruskej spoločnosti, ktorý nechcel byť menovaný.