Vojna v Gaze spomalila vlani rast izraelskej ekonomiky na 1 %

Tel Aviv 17. februára (TASR) - Izraelská ekonomika zaznamenala vlani slabé tempo rastu, keď boje v Gaze a Libanone zasiahli do investícií a exportu. Očakáva sa však, že po uzatvorení prímeria sa tempo rastu tento rok opäť zrýchli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Izraela vzrástol v minulom roku o 1 %, uviedol v pondelok vo svojom predbežnom odhade izraelský štatistický úrad. Tempo rastu sa tak spomalilo o takmer polovicu, keď v roku 2023 vzrástla izraelská ekonomika o 1,8 %.



Na druhej strane bol vývoj hospodárstva za minulý rok omnoho lepší, než naznačoval odhad izraelskej centrálnej banky. Tá počítala so spomalením rastu až na 0,6 %. Vyšší než centrálnou bankou odhadovaný rast ekonomiky podporil kurz šekelu. Ten sa po zverejnení údajov posilnil oproti doláru o 0,5 % na 3,56 ILS/USD.



Čiastočne sa pod spomalenie rastu hospodárstva podpísalo zredukovanie pracovnej sily, keďže po začiatku vojny v Gaze koncom roka 2023 boli do armády povolané státisíce rezervistov. Čo sa týka nezamestnanosti, štatistici separátne zverejnili, že v januári dosiahla nezamestnanosť 2,6 % oproti 2,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.



K rastu ekonomiky v roku 2024 prispeli najmä vládne výdavky, ktoré sa oproti roku 2023 zvýšili o 13,7 %. Čiastočne však ekonomiku podporili aj výdavky spotrebiteľov, kde rast dosiahol 3,9 %. Naopak, export o 5,6 % klesol. Izraelská centrálna banka odhaduje, že tento rok ekonomika vzrastie o 4 % a v budúcom roku sa tempo rastu zrýchli na 4,5 %.