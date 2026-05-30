Vojna v Iráne doteraz každú domácnosť v USA stála v priemere 450 USD
Approximately half of the increased energy spending was caused by higher gasoline prices.
Washington 30. mája (TASR) - Od začiatku konfliktu v Iráne minuli americké domácnosti v priemere 447,19 USD (384,05 eura) na dodatočné výdavky na palivá, ukázala analýza agentúry Moody's Analytics. Kumulatívne vojna doteraz amerických spotrebiteľov stála takmer 60 miliárd USD, keďže prudko vzrástli ceny benzínu či leteniek. TASR o tom informuje na základe správy webu CNBC.
„Ak sa vojna čoskoro neskončí, finančne zaťažení spotrebitelia nebudú mať inú možnosť, ako byť opatrnejší vo svojich výdavkoch, čo ohrozí už aj tak slabú ekonomiku,“ povedal hlavný ekonóm agentúry Moody's Mark Zandi. Ak ceny zostanú na súčasnej úrovni, pre každú domácnosť by to mohlo po roku vojny znamenať stratu takmer 2000 USD, konštatoval Zandi.
Približne polovicu doterajších zvýšených výdavkov na energie spôsobili vyššie ceny benzínu. Galón (3,785 litra) bezolovnatého benzínu v USA stál v piatok (29. 5.) približne 4,39 USD, čiže o 47 % viac ako na začiatku marca. Vyplýva to z údajov americkej motoristickej asociácie AAA.
Zdraženie nafty viedlo ku kumulatívnym dodatočným výdavkom spotrebiteľov o viac ako 20 miliárd USD. Cena nafty rovnako ako cena benzínu od začiatku marca stúpla o 47 % na približne 5,52 USD za galón, ukázali údaje AAA. Rast cien leteckého paliva znamenal pre amerických spotrebiteľov ďalšie dodatočné výdavky takmer 10 miliárd USD. Ceny leteniek totiž v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástli o viac ako 20 %.
(1 EUR = 1,1644 USD)
