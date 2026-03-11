< sekcia Ekonomika
Vojna v Iráne francúzsku infláciu nezvýši, tvrdí šéf centrálnej banky
Francúzsko si udržiava infláciu pod hodnotou 2 %, ktorá je pre Európsku centrálnu banku želanou úrovňou.
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau sa v stredu vyjadril, že inflácia v jeho krajine zostane nízka, aj keď vojna v Iráne môže viesť k mierne vyšším cenám a nižšiemu ekonomickému rastu na celom svete. „Z ekonomického hľadiska to znamená o niečo viac inflácie a o niečo menej rastu,“ povedal v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe Villeroy v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL. „Inflácia vo Francúzsku zostane nízka,“ vyhlásil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Francúzsko si udržiava infláciu pod hodnotou 2 %, ktorá je pre Európsku centrálnu banku želanou úrovňou. Inflácia v krajine by sa podľa šéfa centrálnej banky mohla len mierne zvýšiť. „Chcem zdôrazniť, že mierne,“ povedal Villeroy de Galhau.
Guvernér francúzskej centrálnej banky zároveň zopakoval komentáre iných európskych centrálnych bankárov, ktorí v súvislosti s vojnou USA a Izraela proti Iránu navrhli vyčkávací prístup. „Nemyslím si, že úrokové sadzby je potrebné zvýšiť práve teraz (...). Ale nedovolíme, aby sa inflácia zakorenila,“ dodal.
