< sekcia Ekonomika
Vojna v Iráne spôsobila historicky najväčšie narušenie dodávok ropy
Štáty Perzského zálivu znížili produkciu ropy o najmenej desať miliónov barelov denne, najmä preto, že preprava suroviny cez kľúčovú námornú trasu, Hormuzský prieliv, sa takmer zastavila.
Autor TASR
Paríž 12. marca (TASR) - Vojna v Iráne spôsobila najväčšie narušenie dodávok v histórii globálneho trhu s ropou, vyhlásila vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Štáty Perzského zálivu znížili produkciu ropy o najmenej desať miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), najmä preto, že preprava suroviny cez kľúčovú námornú trasu, Hormuzský prieliv, sa takmer zastavila, uviedla IEA vo svoje pravidelnej mesačnej správe. Organizácia teraz očakáva, že v marci dodávky klesnú o osem miliónov denne a celosvetový dopyt po rope dosiahne niečo vyše 100 miliónov barelov denne. Pred vojnou sa cez Hormuzský prieliv prepravovalo približne 20 miliónov barelov ropy denne. V súčasnosti je to len zlomok tohto objemu.
Štáty Perzského zálivu znížili produkciu ropy o najmenej desať miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), najmä preto, že preprava suroviny cez kľúčovú námornú trasu, Hormuzský prieliv, sa takmer zastavila, uviedla IEA vo svoje pravidelnej mesačnej správe. Organizácia teraz očakáva, že v marci dodávky klesnú o osem miliónov denne a celosvetový dopyt po rope dosiahne niečo vyše 100 miliónov barelov denne. Pred vojnou sa cez Hormuzský prieliv prepravovalo približne 20 miliónov barelov ropy denne. V súčasnosti je to len zlomok tohto objemu.