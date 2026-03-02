< sekcia Ekonomika
Vojna v Iráne zasiahla Nemecko, ceny pohonných hmôt výrazne vzrástli
Mníchov/Frankfurt 2. marca (TASR) - Vojna s Iránom spôsobuje veľkú neistotu a keby boje trvali dlhšie mohli by mať vplyv na nemeckú ekonomiku, konštatuje agentúra DPA, píše TASR.
Predovšetkým vyššie ceny ropy sú vnímané ako záťaž pre spotrebiteľov a podnikateľov, najmä v exportne orientovanom Nemecku. Okrem toho by trvalý rast cien suroviny vyvolaný blokádou Hormuzského prielivu priniesol podľa DPA riziko vyššej inflácie.
Dôsledky vojny už vidieť na benzínových pumpách v Nemecku. Po víkendovom náraste cien pohonných hmôt v pondelok stúpli ešte výraznejšie. Podľa nemeckého autoklubu ADAC celoštátna priemerná cena za jeden liter benzínu Super E10 bola v nedeľu 1,794 eura, čo je o 1,6 centa viac ako v piatok, posledný deň pred útokmi na Irán. Je to najvyššia hodnota od mája 2024. Nafta od piatku do nedele vzrástla o 1,3 centa na 1,759 eura za liter, čo je zase najviac od apríla 2024.
V pondelok sa rast cien ešte zrýchlil. „Čísla z dnešného predpoludnia naznačujú nárast o tri až štyri centy,“ povedal expert ADAC pre trh s palivami Christian Laberer. Keby sa tento trend potvrdil, nafta by mohla podľa neho dosiahnuť najvyššiu úroveň od roku 2023. Súčasne upozornil na to, že ceny môžu ešte rásť: „Ak sa cena ropy čoskoro neuvoľní, rastúci trend by mohol pokračovať aj v najbližších dňoch.“
V strednodobom horizonte podľa experta existuje nádej na miernejšie ceny, a to za predpokladu, že sa situácia v Perzskom zálive upokojí, keďže OPEC+ oznámil zvýšenie ťažby ropy. Rýchle zlepšenie však nemožno podľa neho v blízkom čase očakávať. „Zatiaľ čo rastúce ceny ropy sa na čerpacích staniciach zvyčajne prejavia veľmi rýchlo, pri klesajúcich cenách to často trvá dlhšie,“ poznamenal Laberer.
Pre tých, ktorí chcú pri tankovaní ušetriť, expert ADAC odporúča, aby tankovali večer, lebo palivo je vtedy spravidla lacnejšie ako ráno. Súčasne poukázal na to, že teraz sa porovnávanie cien oplatí. „Práve v nestabilných časoch môžu byť cenové rozdiely medzi jednotlivými čerpacími stanicami zvlášť výrazné,“ cituje Laberera agentúra DPA.
