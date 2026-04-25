Vojna v Iráne znížila zisk koncernu SLB
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po napadnutí Iránu Spojenými štátmi a Izraelom, najviac zasiahol aktivity SLB v Katare.
Autor TASR
Houston 25. apríla (TASR) - Americký koncern SLB, najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, zaznamenal za 1. štvrťrok tohto roka pokles zisku. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý obmedzil aktivity spoločnosti vo viacerých štátoch v regióne. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
„Začiatok tohto roka bol náročný. Výrazne ho ovplyvnilo rozsiahle narušenie aktivít na Blízkom východe,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Olivier Le Peuch.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po napadnutí Iránu Spojenými štátmi a Izraelom, najviac zasiahol aktivity SLB v Katare. Dôvodom bolo podľa Le Peucha vyhlásenie stavu „vyššej moci“ v tamojšom ropnom a plynárenskom sektore. Firma však musela z bezpečnostných dôvodov obmedziť aktivity aj v Iraku, ako aj tie súvisiace s podmorskou ťažbou.
Blízky východ je pre koncern SLB, ktorý bol pôvodne známy ako Schlumberger, najväčším trhom. Na minuloročných tržbách spoločnosti sa podieľal zhruba 34 %. V dôsledku súčasného konfliktu klesli tržby firmy v oblasti Blízky východ a Ázia o 10 % na 2,69 miliardy USD (2,30 miliardy eur).
Celkový zisk spoločnosti dosiahol 752 miliónov USD, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 5,6 %. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenal pokles z 2,02 miliardy USD pred rokom na 1,77 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1712 USD)
„Začiatok tohto roka bol náročný. Výrazne ho ovplyvnilo rozsiahle narušenie aktivít na Blízkom východe,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Olivier Le Peuch.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po napadnutí Iránu Spojenými štátmi a Izraelom, najviac zasiahol aktivity SLB v Katare. Dôvodom bolo podľa Le Peucha vyhlásenie stavu „vyššej moci“ v tamojšom ropnom a plynárenskom sektore. Firma však musela z bezpečnostných dôvodov obmedziť aktivity aj v Iraku, ako aj tie súvisiace s podmorskou ťažbou.
Blízky východ je pre koncern SLB, ktorý bol pôvodne známy ako Schlumberger, najväčším trhom. Na minuloročných tržbách spoločnosti sa podieľal zhruba 34 %. V dôsledku súčasného konfliktu klesli tržby firmy v oblasti Blízky východ a Ázia o 10 % na 2,69 miliardy USD (2,30 miliardy eur).
Celkový zisk spoločnosti dosiahol 752 miliónov USD, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 5,6 %. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenal pokles z 2,02 miliardy USD pred rokom na 1,77 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1712 USD)