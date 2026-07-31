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Vojna v Iráne zvýšila zisk koncernu ExxonMobil na 4-ročné maximum
ExxonMobil v piatok oznámil, že za 2. štvrťrok zaznamenal čistý zisk 14,53 miliardy USD (12,66 miliardy eur).
Autor TASR
Houston 31. júla (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil oznámil za 2. štvrťrok rast čistého aj upraveného zisku na viac než dvojnásobok, pričom upravený zisk dosiahol najvyššiu hodnotu za štyri roky. Podpísal sa pod to prudký rast tržieb, čo je dôsledok vyšších cien ropy a palív, ktoré nahor vyhnal konflikt na Blízkom východe. Ten vypukol koncom februára po tom, ako USA a Izrael napadli Irán. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
ExxonMobil v piatok oznámil, že za 2. štvrťrok zaznamenal čistý zisk 14,53 miliardy USD (12,66 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla spoločnosť zisk na úrovni 7,08 miliardy USD.
Prispel k tomu prudký rast tržieb. Tie ExxonMobil vykázal na úrovni 116,02 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o viac než 42 %.
Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol ExxonMobil takzvaný upravený zisk na úrovni 14,68 miliardy USD, najvyšší upravený zisk spoločnosti od roku 2022. Aj tento zisk sa tak v medziročnom porovnaní viac než zdvojnásobil, keď za 2. štvrťrok 2025 dosiahol 7,1 miliardy USD. Navyše, prudko vzrástol aj oproti 1. štvrťroku tohto roka, a to o 67 %.
Napriek tomu zaostal za očakávaniami. Analytici predpokladali, že zisk spoločnosti upravený o mimoriadne položky zaznamená na akciu 3,60 USD, zatiaľ čo reálne dosiahol 3,52 USD.
(1 EUR = 1,1476 USD)
ExxonMobil v piatok oznámil, že za 2. štvrťrok zaznamenal čistý zisk 14,53 miliardy USD (12,66 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla spoločnosť zisk na úrovni 7,08 miliardy USD.
Prispel k tomu prudký rast tržieb. Tie ExxonMobil vykázal na úrovni 116,02 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o viac než 42 %.
Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol ExxonMobil takzvaný upravený zisk na úrovni 14,68 miliardy USD, najvyšší upravený zisk spoločnosti od roku 2022. Aj tento zisk sa tak v medziročnom porovnaní viac než zdvojnásobil, keď za 2. štvrťrok 2025 dosiahol 7,1 miliardy USD. Navyše, prudko vzrástol aj oproti 1. štvrťroku tohto roka, a to o 67 %.
Napriek tomu zaostal za očakávaniami. Analytici predpokladali, že zisk spoločnosti upravený o mimoriadne položky zaznamená na akciu 3,60 USD, zatiaľ čo reálne dosiahol 3,52 USD.
(1 EUR = 1,1476 USD)