Vojna vymazala z akcií výrobcov luxusných tovarov sto miliárd dolárov
Blízky východ bol vlani najrýchlejšie rastúcim trhom s luxusnými tovarmi na svete, uviedol analytik spoločnosti Bernstein Luca Solca.
Autor TASR
Nashville 29. marca (TASR) - Hodnota akcií hlavných výrobcov luxusných tovarov od začiatku vojny v Iráne klesla o najmenej 15 % pre zníženie odbytu na čoraz dôležitejšom trhu Blízkeho východu. Akcie spoločnosti LVMH tento mesiac zlacneli o 16 % a akcie firmy Herms stratili 20 %, pričom index S&P 500 klesol len o necelých 6 %. Akcie výrobcu luxusných áut Ferrari si odpísali 15 % a spoločnosť oznámila, že dočasne pozastaví dodávky na Blízky východ. Bentley, Maserati a ďalšie firmy vyrábajúce luxusné automobily tiež zastavujú dodávky z dôvodu bezpečnostných rizík a logistiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Blízky východ bol vlani najrýchlejšie rastúcim trhom s luxusnými tovarmi na svete, uviedol analytik spoločnosti Bernstein Luca Solca. Približne 6 % globálneho predaja luxusných tovarov absorbuje Blízky východ a je na ceste k predbehnutiu Japonska. Najsilnejším motorom rastu predaja luxusných tovarov na Blízkom východe bol podľa výskumu banky Morgan Stanley Dubaj, ktorý sa najvýraznejšie podieľal na raste v Spojených arabských emirátoch (SAE).
Terajšie oslabenie akcií firiem podnikajúcich v oblasti luxusných tovarov znížilo ich trhovú hodnotu o 100 miliárd USD (86,83 miliardy eur). Firmy LVMH a Herms stratili viac ako 40 miliárd USD. Podľa banky Morgan Stanley približne 60 % výdavkov na luxusné tovary v SAE tvoria nákupy turistov. Polovicu zo zvyšných 40 % výdavkov tvoria nákupy cudzincov s trvalým pobytom v SAE, ktorí by pre vojnu na Blízkom východe mohli zmeniť plány na svoj dlhodobý pobyt v regióne.
(1 EUR = 1,1517 USD)
