Vojna zníži HDP Ukrajiny o viac ako 45 %, predpovedá Svetová banka

Washington 11. apríla (TASR) - Výkon ukrajinskej ekonomiky sa tento rok pravdepodobne zníži až o 45,1 %, keďže ruská invázia zatvorila podniky, znížila export a znemožnila ekonomickú aktivitu vo veľkej časti krajiny. Uviedla to vo svojej najnovšej správe Svetová banka (SB).Banka predpovedá aj Rusku pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 o 11,2 % v dôsledku sankcií, ktoré uvalili USA, Európska únia a ich západní spojenci na ruské banky, štátne podniky a ďalšie inštitúcie.SB v aktualizácii ekonomickej správy pod názvom "" ďalej predpovedá, že región východnej Európy, ktorý zahŕňa Ukrajinu, Bielorusko a Moldavsko, tento rok vykáže pokles HDP o 30,7 % v dôsledku šokov z vojny a narušenia obchodu.Hospodársky rast v roku 2022 v regióne strednej Európy sa podľa banky zníži na 3,5 % zo 4,7 % v predchádzajúcej prognóze v dôsledku prílevu utečencov, vyšších cien komodít a zhoršujúcej sa dôvery, ktorá poškodzuje dopyt.Pokiaľ ide o Ukrajinu, Svetová banka odhaduje, že viac ako polovica podnikov v krajine je zatvorená, zatiaľ čo ostatné fungujú výrazne pod normálnou kapacitou.Zatvorenie čiernomorskej lodnej dopravy z Ukrajiny zasiahlo približne 90 % vývozu obilia a polovicu jej celkového exportu.Vojna v mnohých oblastiach znemožnila ekonomickú aktivitu a narušila poľnohospodársku výsadbu a budúci zber úrody, pripomína banka.Odhady škôd na infraštruktúre začiatkom marca presiahli 100 miliárd USD (92,07 miliardy eur), čo sú približne dve tretiny ukrajinského HDP v roku 2019, a aj tie sú už značne zastarané, keďže vojna pokračuje a spôsobuje ďalšie škody.Banka upozornila, že odhadovaný pokles HDP o 45,1 % nezahŕňa vplyv fyzického zničenia infraštruktúry, čo poškodí budúcu ekonomickú produkciu spolu s odlevom ukrajinských utečencov do iných krajín.Rozsah kontrakcie ukrajinskej ekonomiky tak "" v súvislosti s trvaním a intenzitou vojny, poznamenala SB.Podľa scenára, ktorý by odzrkadľoval ďalšie šoky v cenách komodít a stratu dôvery na finančných trhoch vyvolanú eskaláciou vojny, by sa HDP Ukrajiny mohol znížiť až o 75 % a Ruska o 20 %.A tento scenár by viedol k 9-percentnému poklesu rozvíjajúcich sa ekonomík v Európe a Strednej Ázii, čo je viac ako dvojnásobok poklesu v základnej prognóze." uviedla vo vyhlásení Anna Bjerdeová, viceprezidentka Svetovej banky pre Európu a Strednú Áziu." dodala.Svetová banka už poskytla Ukrajine pôžičky a granty vo výške približne 923 miliónov USD a pripravuje ďalší balík podpory vo výške viac ako 2 miliardy USD." povedala americká ministerka financií Janet Yellenová počas vypočutia v Kongrese minulý týždeň.(1 EUR = 1,0861 USD)