Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvňuje finančné trhy na celom svete

Bratislava 25. februára (TASR) - Vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvňuje finančné trhy na celom svete. Uviedol to investičný analytik FinGO.sk František Burda. Očakáva zmrazenie všetkých vzťahov, či už na úrovni finančných alebo diplomatických.Pokračoval, že sa dá očakávať prerušenie dodávok nerastných surovín, energií a ich prudký rast cien.konštatoval Burda.Situácia má vplyv aj na slovenskú ekonomiku.pokračoval Burda. Zdôraznil, že ľudia by však hlavne nemali panikáriť a neskupovať tovar v obchodoch, pretože tým len podporia nedostatok potravín, ktorý povedie k ich zdražovaniu.povedal Burda. Na Slovensku sa dá očakávať aj premietnutie vyššej ceny ropy do cien benzínov, nafty, mazív.Burda dodal, že výmena tovaru s týmito východnými krajinami je oveľa menšia ako výmena tovaru so západnými krajinami.očakáva Burda.Podľa hovorkyne Tatra banky Simony Miklošovičovej je ešte predčasné hodnotiť ekonomický dopad vývoja situácie.komentovala. Banka očakáva ďalšie sankcie a predpokladá, že tie budú cielené a neovplyvnia jednotlivcov a spoločnosti, ktoré nie sú zapojené do eskalácie napätia.Podľa nej je priame prepojenie finančných trhov Slovenska s Ruskom a Ukrajinou nízke. Slovensku by malo pomôcť aj členstvo v eurozóne, ktoré môže znížiť volatilitu v porovnaní s krajinami s vlastnou menou.Na finančných trhoch sa aktuálna situácia podľa hovorkyne ČSOB Anny Jamborovej odzrkadľuje zvýšenou kolísavosťou. Akciové trhy sú v červených číslach, rastú ceny energií a zlata, čo však v tejto situácii nie je nič nezvyčajné.poznamenala Jamborová.