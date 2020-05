Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020:

- Odborní partneri: MNFORCE, Nielsen, Zväz obchodu SR

- B2C mediálni partneri: AhojMama.sk, Dámska Jazda, Dobré rádio, Dobré noviny, Startitup.sk, Store Media, Teraz.sk, Webmagazín.sk, Webnoviny.sk, Woman.sk

- B2B mediálni partneri: kongres Samoška, Tovar&Predaj, TaPnovinky

- Špeciálni partneri: Email kampane, Wau studio

Bratislava 14. mája (OTS) - Už deviatykrát spoločnosť Atoz Marketing Services vyhlasovala výsledky marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje najlepšie produktové novinky a inovácie na slovenskom trhu. Deviaty ročník udeľovania cien ukázal, že popularita značky Voľba spotrebiteľov neustále rastie. V roku 2020 si spotrebitelia vyberali spomedzi 105 prihlásených produktov, čo bolo takmer o 30 viac ako pred rokom.Napriek pomerne krátkej histórii majú ceny s názvom Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka v povedomí spotrebiteľov pevné miesto. Logo programu, ktorým spoločnosť Atoz Marketing Services oceňuje najlepšie novinky a inovované produkty z oblasti rýchloobrátkového tovaru, doplnkov stravy a OTC produktov (s výnimkou tabakových výrobkov), pozná takmer 1 200 000 slovenských spotrebiteľov.Tento rok produktové novinky súťažili v 32. kategóriách. Okrem tradičných kategórií ako sú Alkohol, Čokoládové cukrovinky či Syry sa v roku 2020 ocenenia odovzdávali aj v nových kategóriách, ako napríklad Energy a športové nápoje, Rastlinné mlieka, Hotové jedlá či Müsli a cereálie. Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka tak reaguje na aktuálny trend zdravého životného štýlu.Podmienkou účasti v marketingovom programe bolo, aby boli novinky na trh uvedené v období medzi januárom 2019 a májom 2020.Zárukou toho, že ocenenia dostanú skutočne najobľúbenejšie produkty , je exkluzívny prieskum agentúry Nielsen, ktorá počas apríla skúmala preferencie 2000 slovenských spotrebiteľov. Cieľom bolo zistiť, ktorý produkt v danej kategórii považujú ľudia za najlepší. Hodnotila sa predovšetkým chuť, výzor či obal, prípadne funkčnosť, kvalita, značka a podobne. Okrem ocenení v jednotlivých kategóriách získal špeciálnu cenu aj Absolútny víťaz, ktorým sa tento rok stal COOP Maslo tradičné, COOP Jednota Limitovaná edícia od spoločnosti COOP Jednota Slovensko. Absolútny víťaz získal navyše certifikát na služby zmyslového marketingu v hodnote 3000 eur od spoločnosti Store Media.Popri zisťovaní preferencií renomovanou agentúrou prebiehala súťaž o Najlepšiu novinku fanúšikov na Facebooku Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka. V tejto časti súťaže zvíťazila Treskoslovenská treska od spoločnosti Ryba Košice. Hlasovanie o ďalšie Najlepšie novinky prebiehalo aj v spolupráci s mediálnymi partnermi. Čitatelia webu Dobré noviny a poslucháči Dobrého rádia si zvolili Produktovú radu papierových utierok Harmony od spoločnosti SHP Harmanec, ktorá získala reklamnú a rádiovú kampaň v hodnote 2800 eur. Mamičky – čitatelky AhojMama.sk za Najlepšiu novinku považujú 100% šťavy Happy Frutty od spoločnosti CASTE SK. Víťazné certifikáty na reklamné kampane si odniesli aj novinky ako napríklad Franz Josef Kaiser tuniak od spoločnosti GORAL, Tuhý šampón Balea Vanilla Sky od dm drogerie markt a 100% z ovocia od Tesco Stores SK.Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka už deväť rokov uľahčuje spotrebiteľom orientovať sa medzi novými produktmi na trhu. Na druhej strane, výrobcom pomáha pri zalistovaní ich produktov do predajní a predlžuje životnosť ich noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2020 pri propagácii víťazných výrobkov, či už na obaloch, alebo v marketingových kampaniach.Okrem toho, že logo pozná približne pätina obyvateľov Slovenska, až 64 % spotrebiteľov uviedlo, že ich motivuje ku kúpe produktu. Až 91 % obchodníkov vďaka logu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka zaradí ocenené novinky do svojho sortimentu a 86 % zástupcov maloobchodu tvrdí, že získanie ocenenia je dôležitým argumentom na zalistovanie a nákup produktu do obchodu.Deviaty ročník priniesol okrem stabilných podporovateľov aj nové zvučné mená mediálnych partnerov – AhojMama.sk, Dobré rádio, Dobré noviny, Webmagazin.sk, Webnoviny.sk a odborných partnerov – spoločnosť MNFORCE a Zväz obchodu SR. Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020 podporí rozsiahla polročná B2B a B2C kampaň. Reklamné kampane budú bežať v nákupných reťazcoch Metro a Tesco, novinky budú prezentované na výstave Agrokomplex, kongresoch Samoška, marketingovom programe Dôveryhodné značky, v spotrebiteľských súťažiach a inzercii tlači. Novinkou v 9. ročníku je webová stránka www.najlepšianovinka.sk, ktorá je venovaná víťazným výrobkom a plánovaná spotová kampaň v Dobrom rádiu či influencer marketing podporený kampaňami na sociálnych sieťach.Keďže sa s ohľadom na aktuálnu situáciu s vírusovým ochorením Covid-19 nemohla uskutočniť slávnostná ceremónia, certifikáty a diplomy budú odovzdané víťazom osobne na centrálach spoločností. Ako náhradu za zrušenú ceremóniu spoločnosť Atoz Marketing Services plánuje rozšíriť podporu v rámci iných marketingových aktivít. Spotrebitelia a široká verejnosť sa môže s víťazmi oboznámiť v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na facebookovom profile Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020.