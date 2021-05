Voľba spotrebiteľov–Najlepšia novinka už 10 rokov pomáha pri nákupoch

Partneri programu Voľba spotrebiteľov 2021:

- výskumná agentúra a odborný partner: NielsenIQ, MNForce

- partner programu: Zväz obchodu SR

- B2B mediálny partner: časopis Tovar&Predaj

- B2C mediálni partneri: Dámska Jazda, Startitup.sk, Store Media, Teraz.sk, Webmagazín.sk, Webnoviny.sk, Woman.sk

- špeciálni partneri: Email kampane, Wau studio

Bratislava 31. mája (OTS) - Naopak, majú jednotlivým produktom pomáhať. A hlavne sú tu pre zákazníkov. Pre ich ľahšiu orientáciu v danom segmente. Produkty, ktoré si ich dôveru zaslúžia, či už z hľadiska kvality, alebo prístupu k životnému prostrediu. Na tom všetkom záleží, čo potvrdzuje aj záujem výrobcov o jubilejný 10. ročník marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka , ktorý prekonal svoje očakávania. O ocenenie v ňom zabojovalo rekordných 137 noviniek v 45 kategóriách.Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka sa v rámci svojho 10. ročníka v SR a 21. ročníka v ČR teší veľkému záujmu výrobcov o registrácie noviniek v obidvoch krajinách. A to napriek tomu, že tento rok na trhu došlo k zaujímavému paradoxu. Napriek veľkému záujmu výrobcov o program je pre pandémiu koronavírusu nových a inovatívnych produktov na trhu menej ako kedykoľvek predtým. Výrobcovia sa však nachádzajú v situácii, keď už viac ako rok nie je možné propagovať nové výrobky na veľtrhoch, organizovať sampling na mieste predaja a podobne. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo majú firmy záujem o podporu vo forme nezávislého spotrebiteľského ocenenia. Ako každý rok výrobky hodnotila reprezentatívna vzorka 2000 spotrebiteľov prostredníctvom nezávislého prieskumu organizovaného výskumnou agentúrou NielsenIQ.“ uvádza, country manager pre Slovensko usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services. Príkladom takejto inovácie je tohtoročný Absolútny víťaz programu Spontex Green zmetákový rad zo 100 % recyklovaných materiálov. „“ dodáva“ uvádza, projektová manažérka spoločnosti Atoz Marketing Services.“ poznamenávaHodnotenie nových produktov sa uskutočnilo na základe spotrebiteľského prieskumu realizovaného na prelome mesiacov apríl a máj 2021 výskumnou spoločnosťou NielsenIQ. Respondenti hodnotili v 45 kategóriách 137 noviniek, ktoré boli uvedené na trh v období január 2020 – máj 2021. V každej kategórii súťažili minimálne tri konkurenčné produkty a pri výbere respondentov boli zohľadnené atribúty ako napríklad zloženie domácnosti či prítomnosť zvieraťa v domácnosti. Respondenti mali možnosť hodnotiť vlastnosti noviniek, pričom z prieskumu vyplýva, že najdôležitejším znakom pri novom produkte je na prvom mieste chuť/funkčnosť, nasleduje kvalita, prekvapivo na treťom mieste obal a značka produktov. Pre respondentov, ktorí novinku nepoznajú, je najvýznamnejším atribútom obal, nasleduje kvalita a značka.uvádza, CZ&SK CI vendor manager spoločnosti NielsenIQ.Desiaty ročník priniesol okrem stabilných podporovateľov aj nové zvučné mená mediálnych partnerov. Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 podporí rozsiahla celoročná B2C a B2B kampaň. Reklamné kampane na podporu víťazných noviniek budú bežať v časopisoch vydavateľstva Mafra Slovakia Print a v nákupných reťazcoch Tesco. Víťazov odprezentujú aj na kongrese Samoška a galavečere Dôveryhodné značky 2021. Keďže sa s ohľadom na pandemickú situáciu nemohla uskutočniť slávnostná ceremónia, certifikáty a diplomy budú odovzdané víťazom osobne.Namiesto zrušenej ceremónie organizátor programu Atoz Marketing Services rozšíri podporu v rámci iných marketingových aktivít. Novinkou podpory pre víťazov bude citylightová kampaň v nákupných centrách a outdoorová kampaň na podporu víťazných produktov, ktorá sa uskutoční v rámci celého Slovenska. Na spomínanú podporu nadviažu od vyhlásenia víťazov pravidelné spotrebiteľské súťaže počas celého roka.Ocenené produkty sa najčastejšie chvália logom na obaloch a mieste predaja, v outdoor kampaniach, na online kanáloch, letákoch, v katalógoch a televízii. Po minulé roky túto možnosť využili spoločnosti ako SHP Harmanec, Tesco Stores SR, COOP Jednota Slovensko, Goral, Soare Sekt Slovakia, Vafo Praha, Freudenberg Home and Cleaning Solutions, dm drogerie markt a iné.