P. Mihók: Strany chcú viac míňať a zároveň mať vyrovnaný rozpočet

Bratislava 24. februára (TASR) – Politické strany, ktoré majú podľa prieskumov šancu sa dostať v nadchádzajúcich voľbách do parlamentu, plánujú zvyšovanie výdavkov v zdravotníctve, sociálnej politike či v školstve, no zároveň nevedia dobre vysvetliť, z čoho budú tieto výdavky financovať. Väčšinou totiž deklarujú aj vyrovnaný štátny rozpočet a znižovanie štátneho dlhu. Povedal to v pondelok predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók po zasadnutí bratislavskej regionálnej komory SOPK.



Predseda komory v uplynulých týždňoch postupne rokoval so všetkými relevantnými stranami, aby zistil ich názory na ďalší hospodársky vývoj Slovenska. "Programy sú v zásade pozitívne. Problém nastáva v tom, že všetky strany deklarujú, ako je treba znižovať štátny dlh, ako je treba mať vyrovnaný štátny rozpočet, ale pritom chcú stále vynakladať viac, ako sa vynakladalo doteraz v rôznych oblastiach," povedal Mihók. Podľa predsedu SOPK však nikto nevie dobre zadefinovať zdroje, z ktorých bude tieto zámery financovať.



Jednou z dôležitých tém, o ktorých SOPK s politikmi rokovala, bola podpora školstva a jeho prispôsobenie potrebám podnikateľov. Podnikatelia už v súčasnosti pociťujú nedostatok technicky vzdelaných absolventov a situácia sa podľa nich bude zhoršovať. Niektoré firmy už aj z tohto dôvodu rozširujú svoje pôsobenie v zahraničí, napríklad v Bielorusku. Podľa Mihóka by sa mali v školstve zásadným spôsobom zvýšiť aj nároky. "Väčšina strán však prichádza skôr so zjemňovaním nárokov tak na vyučujúcich, ako aj na žiakov. Dopredu sa ísť iba tak, že nároky zvýšime," povedal Mihók.



Podnikatelia podľa šéfa komory platia štátu dane aj na to, aby zabezpečil dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. "Keď idem na trh práce a hľadám zvárača, tak ho tam nenájdem, hoci som dal prostriedky štátu, aby ich správne investoval," zakončil Mihók.