SaS: Problémom súčasného eurorozpočtu je jeho neefektívnosť

Bratislava 20. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) stratila odchodom Veľkej Británie nielen jedného zo svojich najväčších členov, ale aj druhého najväčšieho čistého prispievateľa do svojho rozpočtu. Tento rozpočtový výpadok komplikuje aj rokovania o dlhodobom európskom rozpočte na roky 2021 až 2027. Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).



"Problémom súčasného eurorozpočtu je najmä jeho neefektívnosť. Niektoré politiky EÚ sú príliš nákladné. Európska komisia nemeria dostatočne efektívnosť vynaložených výdavkov a meraniu efektívnosti sa často bráni. Za priority eurorozpočtu preto považujem – podporu infraštruktúrnych projektov (verejných statkov) v oblasti dopravy, energetiky, a digitalizácie, ochranu vonkajšej hranice EÚ, podporu fungujúceho jednotného európskeho trhu na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých občanov EÚ," priblížil europoslanec za SaS Eugen Jurzyca.



Naopak, priestor na šetrenie vidí SaS v opustení selektívnej podpory vybraných sektorov súkromného podnikania, ktorá pomáha len jednej skupine podnikateľov na úkor druhej.



"Podnikatelia aj celé odvetvia majú súťažiť o priazeň svojich zákazníkov, a nie o priazeň úradníkov s eurofondovým 'razítkom'. V otázke financovania európskeho rozpočtu preto navrhujeme zachovať status quo. Súčasné tri existujúce tzv. vlastné zdroje by sa nemali rozširovať o ďalšie. EÚ by mala byť aj naďalej financovaná v maximálnej miere z priamych príspevkov členských štátov, doplnených o existujúce príjmy z cla a odvodu z harmonizovaného vymeriavacieho základu DPH," uzavrel Jurzyca.



Viacerí najvyšší predstavitelia krajín EÚ vo štvrtok, ešte pred oficiálnym začatím mimoriadneho rozpočtového summitu v Bruseli - naznačili, že kompromis o konečnej podobe sedemročného rozpočtu Únie sa bude hľadať ťažko.



Cieľom summitu, ktorý zvolal predseda Európskej rady Charles Michel, je nájsť riešenia na vyplnenie finančnej medzery, ktorú v eurorozpočte spôsobil brexit, a tiež na vyrovnanie rozdielov medzi financovaním nových priorít EÚ, ako je boj proti zmenám klímy či migrácia, a tradičnými politikami súdržnosti a spoločného poľnohospodárstva.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred začatím summitu varovala, že to budú dlhé a ťažké rokovania, a zdôraznila, že pre exekutívu EÚ je dôležité, aby najmenej 25 percent zdrojov budúceho viacročného finančného rámca (VFR) išlo na Európsku zelenú dohodu a digitalizáciu. Upozornila, že nové, vlastné rozpočtové zdroje by EÚ pomohli znížiť tlak, ktorý spôsobí prechod na ekologickú a digitálnu spoločnosť.