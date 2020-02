Iness:V programoch chýbajú odvážnejšie opatrenia na pomoc podnikateľom

Bratislava 10. februára (TASR) - Politické strany sa vo svojich volebných programoch zamerali aj na zlepšenie podnikateľského prostredia a opatrenia, ktoré majú podporiť trh práce. Väčšina hovorí o opatreniach, ktoré "zrecyklovali" a nevyžadujú si veľké náklady. Opatrné však boli pri navrhovaní zníženia mzdových nákladov zamestnávateľov. Ukázalo to Hodnotenie volebných programov, ktoré pripravil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness).



"Väčšina strán si spravila 'povinnú jazdu', a teda vymenovali tie opatrenia, o ktorých sa už hovorí dlhšie a nevyžadujú si dramatické ani politické náklady a pri ktorých nie je veľká polemika o ich užitočnosti," konštatuje Iness. Najčastejšie sa v programoch objavilo zavedenie pravidla, že nová regulácia musí nahradiť nejakú starú, audit povinných výkazov, či nové zákony vždy s účinnosťou od 1. januára. "Tieto opatrenia nie sú nijakými zásadnými reformami, skôr si vyžadujú od vlády disciplínu. Je ale sympatické, že sa stali viac-menej štandardom. Aspoň na papieri," hodnotí Iness.



Nájdu sa však aj programy s odvážnejšími nápadmi a reformami. Napríklad sa objavil návrh na zavedenie estónskej dane, teda zdanenie len vyplateného zisku, zavedenie tzv. pracovných voucherov pre sezónnych pracovníkov, niekoľkokrát sa objavujú daňovo-odvodové licencie pre živnostníkov, objavilo sa aj zvýšenie hranice pre povinnú registráciu k dani z pridanej hodnoty.



"Nechýba však ani slušná dávka balastu, prázdnych deklarácií o inováciách, rodinných a malých podnikoch a obhadzovania termínmi ako Priemysel 4.0, biohospodárstvo, blokchain a smart cities," vymenoval Iness. Horšie podľa inštitútu sa nachádzajú v programoch populárne dane na energetické podniky a digitálna daň. "Nie je jasné, aké že to monopolné zisky energetické podniky, ktoré sú skoro všetky v nadpolovičnom vlastníctve štátu, dosahujú, či prečo by sme mali zdaniť online technológie. Chceme ich tu menej? Či je to len naskočenie na súčasný populárny trend 'poďme zdaniť Google, budeme sa mať lepšie'," konštatuje Iness.



Viaceré strany sa vo svojich programoch venujú problému nezamestnanosti. "Avšak riešenia sa často opierajú o riadené znižovanie nezamestnanosti formou dotácií, podpôr, povinného zamestnávania a podobne," priblížil Iness.



Strany sú podľa hodnotenia veľmi opatrné aj v navrhovaní zníženia mzdových nákladov zamestnávateľov a deregulácii zamestnávania, ktoré je podľa Iness kľúčové v tvorbe pracovných miest v regiónoch s ekonomickou výkonnosťou a nízkou kúpnou silou. "Návrhy na pružnejší Zákonník práce musí človek urputne hľadať, väčšina zmien sa orientuje na zamestnanca, ktorému chcú strany dať viac možností, obyčajne na úkor zamestnávateľa. To sa dá pochopiť, keď je na trhu 50.000 neobsadených miest, ale keď príde kríza, bude nepružný Zákonník práce bolieť," tvrdí Iness, ktorý celkovo hodnotí, že "vo vytržení nebol ani z jedného programu". "Chceli by sme vidieť program, v ktorom strana jednoznačne demonštruje úlohu podnikateľa v spoločnosti, bez ohľadu na to, či malý, či veľký, domáci, alebo zahraničný, inovatívny, alebo vyrába káble. Program, ktorý má názor na úlohu voľnej cenotvorby, zmluvnej slobody, konkurencie a vlastníckych práv na vytváranie hodnôt a napĺňanie potrieb spoločnosti. Na prvý pohľad je to neintuitívne, ale hodnotenie podnikateľského prostredia je zo všetkých oblastí asi najmenej ideologicky zaťažené," konštatuje Iness.