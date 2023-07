ČESMAD iniciuje stretnutia s politickými stranami, cieľom sú memorandá

Bratislava 31. júla (TASR) - Pred voľbami do Národnej rady (NR) SR iniciuje združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia stretnutia s politickými stranami. Má záujem podpísať s nimi aj memorandá o vzájomnej spolupráci. V pondelok o tom informoval hovorca združenia ČESMAD Slovakia Roman Kment.



"Jedným z hlavných cieľov združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia je zlepšovanie podnikateľského prostredia a podmienok na prácu pre dopravcov a ich zamestnancov. Toto je v demokratickej spoločnosti možné dosahovať najmä dialógom s vládou a poslancami NR SR," uviedol Kment. Cieľom memoránd o spolupráci je vytvoriť rámec na úzke partnerstvo a spoluprácu medzi združením ČESMAD a politickými stranami v oblasti cestnej dopravy.



Presadzovať by sa podľa združenia mali najmä zámery slovenských dopravcov v osobnej a nákladnej cestnej doprave. Pre združenie je dôležité, aby mali predstavitelia politických strán čo najviac informácií na kvalitné a odborné rozhodovanie. Dopravná komunita musí podľa Kmenta vedieť, ktorým štandardným a demokratickým stranám na rozvoji cestnej dopravy na Slovensku záleží.



"Výsledkom spolupráce združenia a politických strán definovanej v memorandách by malo byť presadenie strategických legislatívnych návrhov, ktoré sú nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť celého sektora cestnej dopravy na Slovensku," vyjadril sa Kment.



Prioritné oblasti združenia sú dane z motorových vozidiel, spôsob a uplatňovanie výberu mýta na Slovensku, zákon o cestnej premávke či oblasť sociálnej legislatívy v cestnej doprave, nástroje na riešenie nedostatku vodičov a zlepšovanie podmienok pre prácu profesionálnych vodičov.