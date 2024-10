Volkswagen a BMW vyzvali EÚ, aby zabránila obchodnej vojne s Čínou

Berlín/Brusel 4. októbra (TASR) - Nemecké automobilky Volkswagen a BMW vyzvali Európsku úniu (EÚ), aby pokračovala v rokovaniach s Čínou a zabránila obchodnému konfliktu po tom, ako väčšina členov európskeho bloku v piatok schválila dodatočné clá na dovoz elektromobilov z Číny. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, DPA a AFP.



"Apelujeme na EK a čínsku vládu, aby pokračovali v rokovaniach o politickom riešení," uviedol Volkswagen (VW) v piatok v tlačovej správe. Podľa automobilky je možné dosiahnuť riešenie, ktoré zabráni clám a možnej obchodnej vojne.



Volkswagen dodal, že clá, ktoré majú vstúpiť do platnosti koncom októbra, sú nesprávnym prístupom a nezlepšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Aj BMW varovalo pred negatívnymi následkami pre európsky automobilový priemysel.



Brusel oznámil svoje plány na ďalšie clá nad rámec doterajších desaťpercentných ciel na dovoz áut do EÚ v júli po tom, ako antisubvenčné vyšetrovanie Európskej komisie (EK) zistilo, že čínske štátne dotácie nespravodlivo podkopávajú európskych konkurentov.



Na zablokovanie návrhu by bol potrebný nesúhlas kvalifikovanej väčšiny 15 členov EÚ, ktorí predstavujú 65 % obyvateľstva bloku, čo sa nestalo. Komisia má teraz voľnú ruku na zavedenie ciel, chce však pokračovať aj v rozhovoroch s Pekingom s hľadať riešenie. Čína kritizovala nové clá ako "protekcionistické" a varovala, že vyvolajú obchodnú vojnu.



Dodatočné clá majú rôzne sadzby, pričom najvyššia na úrovni 35,3 % sa vzťahuje na automobilky, ktoré nespolupracovali pri vyšetrovaní EÚ. Nové clá na elektromobily sa týkajú aj zahraničných automobiliek, ktoré vyrábajú vozidlá v Číne, ako je Tesla. Ale nižšie, v prípade Tesly je to 7,8 %.



Brusel tvrdí, že jeho cieľom je chrániť európskych výrobcov automobilov v kritickom odvetví, ktoré poskytuje prácu približne 14 miliónom ľuďom v celej EÚ, ale neťaží zo statných štátnych dotácií ako automobilky v Číne.



Kanada a USA zaviedli v predchádzajúcich mesiacoch oveľa väčšie clá, až vo výške 100 %, na dovoz čínskych elektromobilov.



Clá EÚ postavili Francúzsko a Nemecko proti sebe, pričom Paríž argumentuje, že sú nevyhnutné na vytvorenie rovnakých podmienok pre výrobcov automobilov v EÚ v porovnaní s čínskymi konkurentmi.



Nemecko, ktoré má silný automobilový priemysel a jeho kľúčové firmy vrátane BMW, Volkswagen a Mercedes výrazne investovali v Číne, však tvrdí, že clá EÚ ublížia, keďže riskuje obchodnú vojnu. A vyzvalo na pokračovanie rokovaní s Pekingom.



Peking pohrozil odvetou a už začal vyšetrovať dotácie na európske brandy, mliečne a bravčové výrobky dovážané do Číny.



Čína sa márne pokúšala zastaviť clá v nádeji, že problém vyrieši dialógom, ale rozhovory zatiaľ neviedli k dohode, ktorá by uspokojila EÚ.



Obchodné napätie medzi Čínou a EÚ sa neobmedzuje len na elektromobily. Vyšetrovanie, ktoré spustil Brusel, je zamerané aj na čínske dotácie na solárne panely a veterné turbíny.



Blok stojí pred náročnou úlohou, keď sa snaží podporiť svoj priemysel čistých technológií a investovať do zeleného prechodu bez toho, aby vyvolal bolestivú obchodnú vojnu s Čínou.