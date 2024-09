Volkswagen a čínsky partner plánujú zatvoriť aspoň jeden čínsky závod

Peking 18. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) a jeho partner v spoločnom podniku v Číne SAIC plánujú zatvoriť najmenej jeden závod v ázijskej krajine pre nízky dopyt po autách so spaľovacím motorom. Uviedla to v stredu agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prvým závodom, ktorému hrozí zatvorenie už na budúci rok, je závod v Nan-ťingu, kde sa vyrábajú autá VW Passat a Škoda, tvrdí Bloomberg.



Volkswagen uviedol, že špekulácie nekomentuje. SAIC zatiaľ nereagoval na žiadosť o komentár.



Nemecká automobilka čelí poklesu svojho trhového podielu v Číne. Spolupracuje so SAIC a ďalšími partnermi, ako je Xpeng, aby priniesla nové modely na trh, pričom dúfa, že budú konkurencieschopnejšie.



Reuters začiatkom tohto roka uviedol, že SAIC plánuje zrušiť 10 % pracovných miest v spoločnom podniku SAIC Volkswagen aj v podnikoch s ďalšími partnermi. Dôvodom je prudký pokles tržieb, keďže BYD a Tesla rozpútali cenovú vojnu pri pretekoch o získanie väčšieho podielu na trhu elektrických vozidiel v Číne.