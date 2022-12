Volkswagen a Enel vytvoria spolu podnik pre vysokorýchlostné nabíjanie

Wolfsburg/Rím 13. decembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) a talianska energetická spoločnosť Enel vytvoria spoločný podnik na vybudovanie 3000 vysokorýchlostných nabíjacích staníc v Taliansku pre elektrické vozidlá (EV). Každý z nich pritom investuje 100 miliónov eur. Oznámil to v utorok Volkswagen. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nabíjacie stanice budú do konca roka 2023 dostupné pre vodičov áut všetkých značiek na 500 miestach v Taliansku a budú mať výkon do 350 kW.



Automobilka VW a jej ďalší partneri nainštalujú do konca roka 2022 v rámci Európe 4300 z plánovaných 18.000 rýchlonabíjacích staníc, v USA 3700 z plánovaných 10.000 a v Číne 8000 z plánovaných 17.000 staníc. To predstavuje 16.000 rýchlonabíjacích staníc na celom svete, čo je približne tretina z cieľa VW, ktorým je 45.000 nabíjacích staníc do roku 2025.



Volkswagen v Európe spolupracuje s BP a španielskou Iberdrolou a je akcionárom spoločného podniku firmy Ionita s konkurenčnými automobilkami BMW, Mercedes-Benz, Ford a Hyundai.



Najväčšia európska automobilka dúfa, že zabezpečí dostatok nabíjacích miest – a dostatok energie – pre elektrické vozidlá. A presvedčí tak vodičov, ktorí sa obávajú dojazdu elektrických áut, že sa môžu definitívne vzdať svojich vozidiel na fosílne palivá.



Podľa štúdie spoločnosti McKinsey pre Európsku asociáciu výrobcov automobilov potrebuje Európa do roku 2030 najmenej 3,4 milióna nabíjacích miest, pričom na konci roka 2021 ich bolo k dispozícii približne 375.000.



Obnoviteľná elektrina sa však musí distribuovať cez nabíjaciu sieť vo vhodných časoch, čo podľa štúdie predstavuje kumulatívne náklady okolo 240 miliárd eur.



"Hlavnou výzvou je sprístupniť energiu vtedy, keď je to potrebné," povedal člen predstavenstva Volkswagenu Thomas Schmall na utorkovej tlačovej konferencii. "Kľúčovú úlohu bude hrať skladovanie energie."



Volkswagen plánuje tiež do polovice budúceho roka zaviesť obojsmerné nabíjanie, pri ktorom môžu autá posielať energiu zo svojich batérií späť do siete, dodal Schmall.