Volkswagen a odbory rokujú o znižovaní nákladov

Wolfsburg 17. decembra (TASR) - Zástupcovia vedenia a zamestnancov Volkswagenu obnovili v utorok ráno rozhovory o plánovanom znížení nákladov pre nemecké závody automobilky. Ide o ich posledný pokus o dohodu pred Vianocami, pričom na predchádzajúcom stretnutí v pondelok (16. 12.) ani po 13 hodinách rokovaní nedosiahli prielom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Odbory v pondelok neskoro večer uviedli, že nie je "ani zďaleka jasné", či utorňajšie rokovania priblížia obe strany k sebe alebo sa dostanú do patovej situácie. Odbory pritom stále požadujú riešenie, ktoré vylúči zatváranie závodov, zatiaľ čo automobilka trvá na tom, že to nemôže vylúčiť.



Obe strany predpokladali, že rozhovory potrvajú niekoľko dní, pričom ide o ich posledný pokus dosiahnuť dohodu pred Vianocami. Chcú sa vyhnúť tomu, aby sa konflikt natiahol do budúceho roka. Odbory pohrozili bezprecedentným štrajkom v novom roku, ak sa tento týždeň nedosiahne dohoda.



"Zamestnanci nechcú byť na Vianoce v strachu," povedala šéfka zamestnaneckej rady Daniela Cavallová členom odborov v pondelok pred začiatkom už piateho kola rokovaní od septembra.



Vedenie automobilky preto presadzuje plošné zníženie platov o 10 %, ako aj zrušenie rôznych príplatkov a odmien. V hre je tiež zatváranie závodov kľúčovej rovnomennej značky v Nemecku. Potrebuje totiž znížiť kapacity a výrobné náklady, ktoré sú zvlášť v Nemecku veľmi vysoké a znemožňujú automobilke konkurovať lacnejším ázijským rivalom v čase, keď dopyt v Európe klesá.



Odborový zväz IG Metall, najväčší v Nemecku, zase požaduje zachovanie všetkých nemeckých závodov so zárukou udržania pracovných miest pre všetkých zhruba 130.000 zamestnancov.