Volkswagen a polícia spolupracujú pri kontrole požitia alkoholu

Bratislava 6. februára (TASR) - V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia a jeho blízkom okolí sa koná preventívna akcia, ktorá je zameraná na kontrolu požitia alkoholu u vodičov osobných aj nákladných vozidiel. Podnik zorganizoval akciu v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Informovala o tom v utorok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave sa v rámci akcie zamerali nielen na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu pred jazdou a počas nej, kontrolu technického stavu vozidiel, ale v neposlednom rade aj na kontrolu dokladov potrebných k vedeniu vozidiel," priblížil hovorca a vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Zo štatistík krajského riaditeľstva vyplýva, že na území Bratislavského kraja bol v roku 2023 zistený alkohol pri 139 dopravných nehodách. Predstavuje to nehodu pod vplyvom alkoholu častejšie ako každý tretí deň. Počet dopravných nehôd medziročne mierne poklesol. Podiel dopravných nehôd, pri ktorých bol zistený alkohol, však zostáva na úrovni 10 %.



"Do nášho závodu smerujú každý deň tisícky zamestnancov a pracovníkov dodávateľských firiem, stovky kamiónov a desiatky autobusov. Naším prianím je, aby sa všetci v zdraví a bezpečne dostali do práce a rovnako sa aj vrátili domov k svojim rodinám," uviedol Michal Melich zo spoločnosti Volkswagen Slovakia.



Pripomenul, že sa vo firme dbá na nulovú toleranciu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok u všetkých osôb vstupujúcich do podniku. Melich zároveň priblížil, že pri 90 % prípadoch požitia alkoholu pred vstupom do závodu predstavujú externí spolupracovníci.