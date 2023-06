Volkswagen a SAIC v Šanghaji sa transformuje na výrobu elektro áut

Šanghaj 6. júna (TASR) - Spoločný podnik nemeckého koncernu Volkswagen (VW) s čínskym partnerom SAIC Motor transformoval jednu zo svojich tovární v Šanghaji na centrum na výrobu, výskum a vývoj elektrických vozidiel. Nemecká automobilová skupina to oznámila v utorok.



Výroba modelov so spaľovacími motormi v hlavnom závode SAIC Volkswagen v Šanghaji bude presunutá do iných prevádzok, uviedol Volkswagen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zmena podľa skupiny nebude mať dosah na kapacity v oblasti výroby jednotlivých modelov. Správa prichádza v čase, keď sa Volkswagen snaží urýchliť prechod smerom k elektromobilite.



Nemecká automobilka čelí v Číne čoraz väčšiemu tlaku miestnych spoločností, ktoré sú s elektromobilmi úspešnejšie ako ich západní rivali. Volkswagen na svojom najdôležitejšom trhu viedol celé desaťročia, kým ho začiatkom tohto roka nepredbehol čínsky výrobca elektrických áut BYD.