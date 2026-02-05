Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu výroby elektromobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a prilákať viac výroby a investícií v rámci EÚ.

Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Automobilové skupiny Volkswagen a Stellantis vyzývajú Európsku úniu (EÚ), aby poskytla finančné stimuly a úľavy pre elektromobily vyrobené v Európe. Cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a prilákať viac výroby a investícií v rámci EÚ, napísali generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume a šéf Stellantisu Antonilo Filosa v spoločnom článku, ktorý zverejnil vo štvrtok denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najväčší európski výrobcovia automobilov zároveň vyzývajú na uvoľnenie predpisov EÚ v oblasti ochrany klímy v prospech domácej výroby. Automobily určené pre európsky trh by mali byť zároveň užšie naviazané na európske normy. Každý, kto predáva v Európe, by mal byť povinný vyrábať za porovnateľných podmienok, zdôraznili Blume a Filosa. Vozidlá, ktoré splnia tieto nároky, by následne mali mať nárok na vládne stimuly vrátane bonusov za príspevok k znižovaniu emisií oxidu uhličitého (CO2).
