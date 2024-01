Volkswagen a Toyota zaznamenali v 2023 pokles podielu na čínskom trhu

Peking 10. januára (TASR) - Poprední svetoví výrobcovia áut - nemecká skupina Volkswagen (VW) a japonská Toyota, zaznamenali v minulom roku pokles podielu v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete. Ukázali to v stredu údaje čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA), podľa ktorých zahraničné automobilky strácajú v prospech čínskych rivalov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa CPCA dva spoločné podniky Volkswagenu v Číne s FAW a SAIC dosiahli v roku 2023 spoločný podiel na čínskom trhu vo výške 14,2 %, čo je pokles zo 14,8 % v roku 2022. Podiel spoločných podnikov Toyoty s GAC a FAW sa znížil na 7,9 % z 8,6 % v roku 2022.



Na porovnanie, čínsky výrobca elektrických vozidiel BYD, ktorý vo 4. štvrťroku zosadil z trónu Teslu ako najväčšieho predajcu elektromobilov na svete, vlani zvýšil svoj podiel na domácom trhu na 12,5 % z 8,8 % v roku 2022.



Zatiaľ čo čínske podniky VW a Toyoty aj v minulom roku patrili medzi 10 najväčších výrobcov automobilov z hľadiska celkového predaja, v segmente elektrických vozidiel sa do prvej desiatky ani nedostali. BYD a Tesla boli dvoma najväčšími výrobcami elektromobilov v Číne.



Tieto čísla sú ukážkou toho, ako zahraniční výrobcovia áut strácajú v Číne pôdu pod nohami v prospech miestnych rivalov. Majú problémy dobehnúť ich pri prechode na elektrické vozidlá uprostred hrozivej cenovej vojny a spomaľujúceho sa dopytu, keď sa zotavovanie čínskej ekonomiky z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 zadrháva.



V minulom roku vzrástli dodávky batériových elektrických vozidiel Volkswagenu v Číne o 23,2 % na 191.800, zatiaľ čo globálny predaj sa zvýšil o 1,6 % na 3,2 milióna áut.



Nemecká automobilka pri prechode na výrobu elektromobilov v Číne stavila na miestne partnerstvá. V júli uzavrela dohodu so spoločnosťou Xpeng, jedným z menších čínskych výrobcov elektromobilov.