Volkswagen bude možno musieť pre nedostatok čipov znížiť produkciu

Wolfsburg 19. augusta (TASR) - Volkswagen (VW) bude možno musieť ešte viac obmedziť výrobu pre nedostatok polovodičov. Nemecký koncern to uviedol vo štvrtok po správe, že japonský konkurent Toyota v septembri zníži produkciu o 40 %.



Zotavovanie automobilového priemyslu brzdia opätovné problémy s dodávkami komponentov, keďže dodávatelia po prudkom oživení nestíhajú pokrývať dopyt. Ďalšia vlna pandémie v Ázii negatívne zasiahla produkciu čipov aj prevádzku prístavov.



"Aktuálne očakávame, že dodávky čipov v 3. kvartáli budú veľmi kolísavé a úsporné," uviedol pre agentúru Reuters Volkswagen, ktorý je po Toyote druhým najväčším výrobcom áut na svete. "Nemôžeme vylúčiť ďalšie zmeny týkajúce sa produkcie," dodal.



Koncern očakáva, že situácia by sa mohla do konca roka zlepšiť, a dúfa, že v druhom polroku dobehne výpadky produkcie.



Toyota v septembri vyrobí o 40 % menej áut v porovnaní s pôvodným plánom, uviedol vo štvrtok japonský hospodársky denník Nikkei. Akcie Toyoty na správu reagovali oslabením o 4,4 %.