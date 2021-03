Volkswagen bude potrebovať batériové články s kapacitou 300 Gwh

Wolfsburg 10. marca (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) bude pre naplnenie svojich ambicióznych cieľov v oblasti elektromobilov v Európe potrebovať do konca tohto desaťročia ročne batériové články s celkovou kapacitou 300 gigawatthodín (Gwh). Uviedli to dva zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Aktualizácia dodávateľského reťazca je súčasťou stratégie druhej najväčšej automobilky na svete, keďže chce zvýšiť podiel plne elektrických vozidiel v Európe na viac ako 70 % do roku 2030 u jej hlavnej a rovnomennej značky VW. Podrobnosti svojho plánu predstavil koncern minulý týždeň.



Volkswagen, ktorému dodávajú batérie spoločnosti LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation a CATL, očakáva, že ročný dopyt po batériových článkoch v Európe bude od roku 2025 väčší ako 150 GWh a v Ázii bude na podobnej úrovni.



Generálny riaditeľ Herbert Diess a Thomas Schmall, člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen zodpovedný za technológie, predstavia podrobnosti stratégie v oblasti batérií a nabíjacej infraštruktúry 15. marca, tvrdia zdroje. Volkswagen to odmietol komentovať.



Koncern urýchľuje zavádzanie elektromobilov v snahe znížiť náskok americkej spoločnosti Tesla. „Myslíme si, že Tesla aj Volkswagen sú v popredí, a to v rôznych oblastiach. Spoločnosť Tesla jednoznačne vedie v oblasti batérií, vrátane integrácie batériových zdrojov do vozidla,“ povedal tento týždeň novinárom analytik banky UBS Patrick Hummel. Ale Volkswagen podľa neho stavil na širokú škálu elektrických vozidiel (EV), ktoré sú veľmi efektívne z hľadiska nákladov a pokrýva skutočne všetky segmenty od kompaktných automobilov až po veľké SUV.