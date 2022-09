Volkswagen by mal byť schopný udržať produkciu

Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) by mal byť schopný udržať produkciu v nasledujúcich 5 - 6 mesiacoch, ak bude Nemecko pokračovať v napĺňaní svojich zásobníkov plynu. Ale rastúce ceny energií a nestabilita v dodávateľskom reťazci predstavujú riziko pre jeho globálnu produkciu. Uviedol to vo štvrtok člen vedenia, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ak sa dodávky plynu do Nemecka z Ruska cez plynovod Nord Stream 1 neobnovia, automobilka očakáva nedostatok zemného plynu od júna 2023, dodal člen vedenia VW. Dodal, že pri svojej prognóze vychádzal zo štúdie spoločnosti Goldman Sachs o dodávkach plynu do Nemecka.



Dodávky ruského plynu do Európy prudko klesajú v reakcii na sankcie Európskej únie (EÚ) proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. Nemecko sa preto snaží zabezpečiť si dodávky odinakiaľ.



Európske zásobníky plynu sú teraz naplnené na 85,6 %, pričom zásobníky v Nemecku sú plné na takmer 90 %, ukázali údaje z Gas Infrastructure Europe, ale ako to bude vyzerať po zime, je menej jasné. Zároveň plánované krátkodobé opatrenia VW na ochranu pred nedostatkom komponentov zahŕňajú tiež vytvorenie skladových zásob a zabezpečenie ich dopravy loďami či vlakmi. Strednodobé riešenia by mohli zahŕňať premiestnenie výroby do iných regiónov.



Ďalší člen vedenia VW Michael Heinemann, ktorý je hovorcom VW Kraftwerk GmbH, separátne povedal médiám, že automobilka zníži spotrebu zemného plynu o viac ako 20 %, čo je minimum stanovené vládou.



Celkovo by mohla zredukovať spotrebu v európskych prevádzkach o stredne veľké dvojciferné percento, dodal bez toho, aby uviedol presné číslo.



Ale dodávatelia VW z energeticky náročných odvetví, ako sú sklo a chemikálie, nebudú môcť dlho znášať zvyšovanie cien plynu a elektriny, upozornili manažéri VW.



Hoci väčšina automobilových dielov vyrobených v Európe ide do európskych závodov, niektoré sa posielajú do závodov v zahraničí. Výrobu môže pritom zastaviť len jeden chýbajúci kus, ako to ukázali problémy s nedostatkom polovodičov.