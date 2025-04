Volkswagen by mohol presunúť časť produkcie Audi do USA

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen by mohla časť výroby vozidiel značky Audi presunúť do USA. Cieľom je vyhnúť sa vysokým americkým clám na dovoz áut zo zahraničia. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na rozhovor šéfa VW Olivera Blumeho pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Najväčšia európska automobilka, ktorá patrí v súvislosti so zvýšenými clami medzi najzraniteľnejšie, v súčasnosti vedie o týchto veciach s americkou administratívou „konštruktívny dialóg,“ povedal Blume. „Čo sa týka Audi, výroba v USA by bola v súlade s našou rozvojovou stratégiou,“ dodal šéf VW.



Prípadnú produkciu áut značky Porsche v USA však vylúčil a to aj napriek tomu, že americký trh je pre túto značku luxusných športových automobilov najväčší. „Ročný objem produkcie iba okolo 70.000 vozidiel je príliš nízky na takéto úvahy,“ uviedol Blume.



Od začiatku apríla platia na dovoz áut do USA 25-percentné clá, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že to prinúti zahraničné podniky presunúť časť výroby do USA. Pre Volkswagen je pritom americký trh kľúčový. Vlani firma vyviezla do Severnej Ameriky viac než milión áut, čo predstavuje 12 % z jej celkového objemu predaja. Vzhľadom na zvýšený tlak na firmu v Číne, najmä zo strany domácich výrobcov elektrických vozidiel, sa trh USA stáva ešte významnejším.



Volkswagen má síce závod v americkom štáte Tennessee, napriek tomu však až 65 % áut značky VW predaných na trhu USA pochádza z dovozu, buď z Európy alebo Mexika. Pri značkách Audi a Porsche predstavuje dovoz 100 %. Čo sa týka finančných dôsledkov amerických dovozných ciel na Volkswagen, k tomu sa Blume nevyjadril a komentovať nechcel ani prípadné zvýšenie cien áut VW v USA.