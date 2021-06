Volkswagen chce do roka 2035 ukončiť výrobu spaľovacích motorov

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen plánuje v Európe ukončiť výrobu spaľovacích motorov do roka 2035. "V Európe ukončíme výrobu vozidiel so spaľovacími motormi v rokoch 2033 až 2035," cituje agentúra DPA vyjadrenie člena správnej rady Klausa Zellmera pre mníchovský časopis Merkur. Podľa jeho slov ukončenie tejto výroby v USA a Číne potrvá o niečo dlhšie a výrazne dlhšie v Afrike a Južnej Amerike.



V podobnom duchu sa pred časom vyjadrili aj predstavitelia Audi.



Snaha sveta o vyriešenie klimatickej zmeny závisí od poklesu automobilových emisií. To znamená výrobu nielen nového druhu vozidiel, ale aj vybudovanie siete nabíjacích staníc, ktorá je nevyhnutým predpokladom na rozvoj elektrickej mobility.



Zellmer, ktorý zodpovedá za predaj a marketing, ďalej uviedol, že nateraz budú naďalej investovať do technológií spaľovacích motorov, dokonca aj pre diesel. Hoci európske emisné normy komplikujú výrobu dieselových motorov, podľa jeho slov je dopyt po nich stále vysoký.



Predseda predstavenstva Volkswagenu Herbert Diess začiatkom tohto roka uviedol, že prechod na nové technológie bude výrazne závisieť od dopytu a ponuky a tempo odklonu od spaľovacích motorov bude v rôznych častiach sveta odlišné. Podľa jeho slov koncern musí vyrábať spaľovacie motory, aby získal investície do nových technológií. Diess zdôraznil, že autá, ktoré VW vyrába v súčasnosti, sú oveľa ekologickejšie než modely spred niekoľkých rokov.