Volkswagen chce do roku 2026 zvýšiť prevádzkovú maržu značky na 6,5 %

Wolfsburg 14. júna (TASR) - Najväčšia nemecká automobilka Volkswagen chce výrazne zvýšiť príjmy svojej rovnomennej kmeňovej hlavnej značky, ktoré by mali do roku 2026 vzrásť o približne 10 miliárd eur. Spoločnosť v stredu oznámila, že cieľom je zvýšiť prevádzkovú maržu na 6,5 %, aby sa zabezpečili budúce investície a zamestnanosť. V 1. štvrťroku 2023 prevádzková marža značky VW dosiahla iba 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Šéf značky VW Thomas Schäfer už minulý mesiac v liste zamestnancom oznámil, že značka napriek všetkým svojim silným stránkam stále nemá dostatočne pevnú ekonomickú základňu. K zlepšeniu je preto podľa neho potrebný program výrazne vyššej efektivity a synergií, na realizácii ktorého chce spoločnosť spolupracovať so zástupcami zamestnancov. Detailne by mal byť program rozpracovaný do októbra tohto roka.



Značka VW sa podieľa takmer 50 % na celkovom odbyte koncernu Volkswagen.