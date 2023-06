Volkswagen chce do roku 2027 zvýšiť predaj o 5 až 7 %

Wolfsburg 21. júna (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) sa zameriava na nárast predaja do roku 2027 o 5 až 7 % ročne. A očakáva, že mu pritom pomôžu elektrické autá a zvýšenie predaja v Číne a Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Zatiaľ čo väčšina tržieb sa stále generuje v Európe, motorom rastu budúcnosti budú Čína a Severná Amerika," povedal novinárom generálny riaditeľ Oliver Blume v telefonáte pred stretnutím investorov.



"Do roku 2027 chceme naše tržby zvýšiť v priemere o päť až sedem percent ročne," uviedol Blume.



Minulý rok skupina, ktorá vlastní 10 značiek vrátane Porsche, Audi či Škoda, vykázala tržby takmer 280 miliárd eur.



Skupina VW sa snaží tiež o vyššiu návratnosť predaja na úrovni 9 až 11 % do roku 2030 v porovnaní so ziskovou maržou 8,1 % v roku 2022. Očakáva pritom, že rozsiahly plán znižovania nákladov, ako aj nová stratégia, v rámci ktorej poskytuje jednotlivým značkám väčšiu autonómiu, jej pomôžu dosiahnuť nové ciele.



Kľúčový dôraz však bude automobilový koncern klásť na prechod na elektrické vozidlá (EV), keďže globálny boj o dominanciu na trhu EV sa vyostruje.



Volkswagen vlani v marci oznámil, že plánuje investovať viac ako 120 miliárd eur do projektov elektrifikácie a digitalizácie. V Číne však už VW zaostal za lokálnymi výrobcami elektromobilov ako BYD.



Blume priznal "dramatickú rýchlosť, zmenu technológie a inovácie v Číne, kde sa objavilo veľa nových konkurentov". Povedal však, že VW je odhodlaný zostať najúspešnejším zahraničným výrobcom automobilov v Číne, ktorá je jeho najdôležitejším trhom a podieľa sa približne 40 % na celkovom predaji koncernu.



Podľa Bluma VW má v súčasnosti v Číne trhový podiel 14 až 15 % a chce si ho udržať, čiastočne vývojom produktov "v Číne pre Čínu".



Poukázal pritom na silné výsledky áut so spaľovacími motormi v Číne, ktoré pomôžu koncernu vytvoriť peňažný tok pre "nové investície do inteligentného prístupu k autám a technológií batériových elektrických áut".



V plánoch koncernu na najbližšie roky hrá kľúčovú úlohu aj Severná Amerika, kde chce VW výrazne zvýšiť svoj podiel na trhu.



VW má podľa Bluma v tomto regióne "všetky ingrediencie" potrebné na rast, vrátane investícií do nových elektrických vozidiel a plánovanej továrne na batériové články v Kanade.