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Volkswagen chce do roku 2030 predávať deväť miliónov vozidiel ročne
Blume v rozhovore pre Bild zároveň obhajoval plánované zníženie počtu pracovných miest v rámci celého koncernu o viac ako 100.000.
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) - Skupina Volkswagen má napriek súčasnej kríze ambiciózne plány. „Naším cieľom je do roku 2030 predávať celosvetovo približne deväť miliónov vozidiel s deväťpercentnou ziskovou maržou,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume v rozhovore pre denník Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Niečo také sme v histórii koncernu Volkswagen ešte nikdy nedosiahli,“ dodal Blume v súvislosti so ziskovou maržou. Číslo deväť miliónov je veľmi blízke výsledku za minulý rok, keď skupina celosvetovo dodala zákazníkom 8,98 milióna vozidiel. Prevádzková marža vtedy dosiahla 2,8 %. Podľa najnovších prognóz by prevádzkový zisk v tomto roku nemal presiahnuť jedno percento celkových tržieb.
Blume v rozhovore pre Bild zároveň obhajoval plánované zníženie počtu pracovných miest v rámci celého koncernu o viac ako 100.000. „Nie je to žiadny radikálny krok, ako sa o tom niekedy píše,“ poznamenal. Šéf koncernu zopakoval, že mzdové náklady v nemeckých závodoch sú „približne dvakrát vyššie než v iných európskych krajinách“.
Čína podľa Blumeho „zatiaľ nie je strateným trhom“ a Volkswagen tam už dokáže vyrábať vozidlá s nákladmi, ktoré sú porovnateľné s domácou konkurenciou. Celkovo však čínsky automobilový trh v tomto roku klesol o 20 %, pričom Volkswagen tam za dva posledné roky znížil svoje ceny o 15 %, uzavrel Blume.
„Niečo také sme v histórii koncernu Volkswagen ešte nikdy nedosiahli,“ dodal Blume v súvislosti so ziskovou maržou. Číslo deväť miliónov je veľmi blízke výsledku za minulý rok, keď skupina celosvetovo dodala zákazníkom 8,98 milióna vozidiel. Prevádzková marža vtedy dosiahla 2,8 %. Podľa najnovších prognóz by prevádzkový zisk v tomto roku nemal presiahnuť jedno percento celkových tržieb.
Blume v rozhovore pre Bild zároveň obhajoval plánované zníženie počtu pracovných miest v rámci celého koncernu o viac ako 100.000. „Nie je to žiadny radikálny krok, ako sa o tom niekedy píše,“ poznamenal. Šéf koncernu zopakoval, že mzdové náklady v nemeckých závodoch sú „približne dvakrát vyššie než v iných európskych krajinách“.
Čína podľa Blumeho „zatiaľ nie je strateným trhom“ a Volkswagen tam už dokáže vyrábať vozidlá s nákladmi, ktoré sú porovnateľné s domácou konkurenciou. Celkovo však čínsky automobilový trh v tomto roku klesol o 20 %, pričom Volkswagen tam za dva posledné roky znížil svoje ceny o 15 %, uzavrel Blume.