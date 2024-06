Volkswagen chce investovať do výrobcu elektromobilov Rivian 5 mld. USD

Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje investovať v najbližších rokoch do amerického výrobcu elektrických vozidiel Rivian približne 5 miliárd USD (4,67 miliardy eur). Oznámili to firmy v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnila agentúra DPA.



Investícia je súčasťou plánovaného spoločného podniku s americkou firmou, od čoho si nemecká automobilka sľubuje zrýchlenie vývoja softvéru v tejto oblasti. Po vytvorení spoločného podniku bude mať VW priamy prístup k technológii Rivianu pre výrobu elektromobilov, ktorú plánuje uplatniť vo svojich elektrických vozidlách.



"Prostredníctvom tejto spolupráce dosiahneme pre naše vozidlá najlepšie riešenia omnoho rýchlejšie a pri nižších nákladoch," povedal generálny riaditeľ Volkswagen Group Oliver Blume, podľa ktorého si tak VW posilní technologický profil a konkurencieschopnosť. V prvej fáze Volkswagen investuje do americkej firmy jednu miliardu dolárov. Neskôr by mal investíciu zvýšiť o ďalšie 4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0714 USD)