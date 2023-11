Volkswagen chce na budúci rok profitovať z úspor svojich značiek

Wolfsburg 24. novembra (TASR) - Najväčší európsky výrobca automobilov, skupina Volkswagen, chce už v roku 2024 výrazne profitovať z úsporných opatrení, ktoré realizujú jeho značky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Už v budúcom roku plánujeme, že programy efektivity našich značiek budú mať na koncern vplyv vo výške viac ako 10 miliárd eur," uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Zvýšenie efektívnosti sa však neprejaví na zisku skupiny jedna k jednej, ale malo by pomôcť vykompenzovať očakávané zaťaženie v budúcom roku. "Rok 2024 bude z ekonomického hľadiska veľmi náročný," uviedol Blume. Chce však vidieť prvé úspechy spustených iniciatív. "Cieľom je stabilné hospodárenie skupiny, aby sme od roku 2025 opäť mohli pridať plyn."



Blume v lete stanovil nové ciele návratnosti pre všetky značky koncernu, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom úspor a dodatočných výnosov. Najmä kmeňová značka VW Passenger Cars je problémovým dieťaťom skupiny. Do roku 2026 by jej celkové zisky mali dosiahnuť 10 miliárd eur a návratnosť jej tržieb by mala vzrásť na 6,5 %. V prvých deviatich mesiacoch roku 2023 sa ešte nachádzala na úrovni 3,4 %.



Šéf značky Thomas Schäfer v súčasnosti rokuje so zamestnaneckou radou o tom, ako to dosiahnuť. Blume dal jasne najavo, že to nebude možné bez zníženia počtu zamestnancov. "Aby sme zvýšili našu efektívnosť, musíme znížiť aj počet zamestnancov," uviedol Blume. Nechcel však presne špecifikovať, koľko pracovných miest sa má zrušiť.