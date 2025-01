Volkswagen chce prehĺbiť partnerstvo s výrobcom elektromobilov Rivian

Wolfsburg 17. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) hľadá spôsoby, ako posilniť svoju spoluprácu s americkým výrobcom elektrických vozidiel Rivian. Uviedol to generálny riaditeľ VW Oliver Blume pre časopis Der Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Uvažujeme napríklad o zdieľaní modulov a spájaní nákupov," uviedol Blume. "Skupina Volkswagen ponúka veľké príležitosti pre malú značku, akou je Rivian," dodal.



V minulom roku obe spoločnosti vstúpili do spoločného podniku. Vlani v novembri Volkswagen oznámil, že zvýši svoju investíciu do podniku na 5,8 miliardy USD (5,65 miliardy eur) z pôvodne plánovaných 5 miliárd USD.



Partnerstvo je zamerané na zdieľanie kľúčových technológií počas náročného obdobia pre trh elektrických vozidiel, ktorý čelí spomaleniu rastu predaja a rastúcej konkurencii zo strany čínskych výrobcov.



Pre Rivian, ktorý ešte nedosiahol zisk, spoločný podnik s VW predstavuje dôležité financovanie v čase, keď sa pripravuje na uvedenie svojho modelu SUV R2 na trh. Je navrhnutý tak, aby bol menší a cenovo výhodnejší ako súčasné modely.



Volkswagen zase vďaka tomu získa prístup k technológii Rivian na použitie vo svojich vlastných vozidlách, pričom prvé modely VW integrujúce túto technológiu sa očakávajú na trhu do roku 2027.



Vo štvrtok (16. 1.) Rivian oznámil, že dokončil úverovú zmluvu s Úradom pre úverové programy (LPO) Ministerstva energetiky USA vo výške až 6,6 miliardy USD na financovanie výstavby nového závodu v Stanton Springs North v štáte Georgia.



Cieľom projektu je posilniť postavenie Rivianu v sektore elektrických vozidiel v USA, vytvoriť 7500 nových pracovných miest a podporiť výrobu pripravovaného SUV R2 a crossoveru R3.



Výstavba závodu sa má začať v roku 2026, pričom výroba vozidiel sa očakáva v roku 2028. Pôžička predstavuje vyvrcholenie viac ako dvojročnej spolupráce medzi Rivianom a ministerstvom energetiky.



(1 EUR = 1,0272 USD)