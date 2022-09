Volkswagen chce rozšíriť výrobu svojej elektrickej dodávky ID.Buzz

Hannover 25. septembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) plánuje rozšíriť časť výroby svojej novej elektrickej dodávky ID.Buzz aj mimo hlavného závodu v meste Hannover. TASR správu prevzala z DPA.



Kapacita hlavného závodu pre tento model je zatiaľ 130.000 vozidiel ročne, povedal pre DPA šéf divízie úžitkových vozidiel VW Carsten Intra.



V závode v Hannoveri je možné vyrobiť až 150.000 dodávok ročne, ale pripravuje sa aj pre projekty dcérskych spoločností Audi a Bentley, takže priestor v ňom je momentálne obmedzený.



"Dokázali by sme si predstaviť zriadenie centra pre ID.Buzz v jednom z našich dvoch závodov v Poľsku," naznačil Intra. Tieto závody by nemali na starosti úplnú výrobu, ale skôr jednotlivé oblasti výrobného procesu, vysvetlil.



Prvé dodávky ID.Buzz sú naplánované na október. Doteraz bolo objednaných takmer 14.000 kusov, väčšinou od zákazníkov, "ktorí si auto ešte nevyskúšali, ani ho nevideli naživo", povedal Intra. Približne 6000 kusov však automobilka pošle najskôr predajcom ako modely do showroomov.



"Práve preto momentálne pracujeme s dodacou lehotou približne pol roka," dodal Intra.