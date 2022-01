Volkswagen chce tento rok zdvojnásobiť predaj elektromobilov v Číne

Wolfsburg/Peking 11. januára (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) tento rok pravdepodobne zdvojnásobí predaj svojich batériových elektrických vozidiel ID v Číne. Chcela by dosiahnuť ešte lepšie výsledky, ale mohol by ju opäť brzdiť nedostatok polovodičov.



Séria ID, ktorú Volkswagen vyrába v spoločných čínskych závodoch so SAIC Motor a FAW Group, je kľúčová pre jeho ambície v oblasti elektromobilov v Číne, na najväčšom svetovom automobilovom trhu.



Nemecká automobilka predala minulý rok v Číne 70.625 elektrických vozidiel ID. Nesplnila tak svoj cieľ, ktorým bolo predať 80.000 až 100.000 týchto áut. Jej výrobu okrem problémov s dodávkami čipov ovplyvnili aj regionálne epidémie ochorenia COVID-19.



Šéf Volkswagenu pre Čínu Stephan Wollenstein na brífingu v Pekingu v utorok povedal, že automobilka by stále chcela zdvojnásobiť svoj pôvodný cieľ predaja, ale ten „nie je momentálne zabezpečený dodávkami polovodičov“. Dodal však, že je optimistom a verí, že dôjde k zdvojnásobeniu predaja.



Skupina Volkswagen, ktorej popri vlastnej značke patria aj ďalšie značky ako Audi, Lamborghini, Porsche, Seat či Škoda, predala minulý rok v Číne 3,3 milióna áut, čo je o 14 % menej ako rok predtým, uviedol Wollenstein.



Cieľom spoločnosti je tento rok zvýšiť odbyt o približne 15 % alebo 500.000 áut, aj keď to bude závisieť od situácie s dodávkami čipov.



Nedostatok čipov, ktoré sa používajú vo všetkom, od brzdových senzorov cez posilňovače riadenia až po zábavné systémy, spôsobil vlani zníženie alebo pozastavenie výroby v automobilkách na celom svete. To zase viedlo k zvýšeniu cien nových aj ojazdených vozidiel uprostred silného dopytu spotrebiteľov.



Zatiaľ čo čínsky trh s elektrickými vozidlami zaznamenáva veľmi silný rast, väčšina zahraničných výrobcov automobilov zaostáva za svojimi čínskymi rivalmi pri navrhovaní inteligentných automobilov. V tomto segmente teraz dominujú čínske značky na čele s BYD a Wuling, ktoré sú súčasťou amerického koncernu General Motors, ale aj lokálne značky. Americkej Tesle patrí na čínskom trhu 3. miesto a je jedinou zahraničnou značkou medzi tzv. top 10 predajcami elektromobilov.



Hráči ako Volkswagen, GM a Toyota výrazne zaostávajú na čínskom trhu inteligentných elektromobilov, skonštatoval Bill Russo, šéf poradenskej spoločnosti Automobility v Šanghaji.



Podľa Russa zhruba 15 % všetkých osobných áut zakúpených v Číne za 11 mesiacov do konca novembra boli buď elektrické autá na batérie, alebo tzv. plug-in hybridy. Len v novembri predaj elektrických áut predstavoval 21 % celkového predaja osobných áut v Číne.