Volkswagen dáva svojej vlajkovej značke viac času na zníženie nákladov

Wolfsburg 13. marca (TASR) - Skupina Volkswagen poskytne svojej rovnomennej vlajkovej značke viac času na plánované zníženie nákladov. Cieľ návratnosti predaja vo výške 6,5 %, pôvodne stanovený na rok 2026, sa presúva o tri roky na rok 2029, povedal vo štvrtok finančný riaditeľ značky David Powels. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ako dôvod odkladu Powels uviedol výrazne ťažšiu situáciu na trhu s klesajúcimi číslami predaja, silnejšiu konkurenciu, najmä v Číne, a zmenené podmienky na trhu v USA. Zároveň vyjadril presvedčenie, že novú prognózu automobilka dokáže splniť. Vďaka balíku opatrení, na ktorom sa krátko pred Vianocami dohodlo vedenie spoločnosti s odborovým zväzom IG Metall a so zamestnaneckou radou, má teraz divízia pevný základ pre budúcnosť, dodal Powels.



Po náročných rokovaniach sa spoločnosť a odborová organizácia v decembri dohodli na programe reštrukturalizácie značky, ktorá už roky oslabuje. Do roku 2030 tak má v Nemecku zaniknúť 35.000 pracovných miest, čo predstavuje približne každú štvrtú pozíciu. Výmenou za to sa spoločnosť zaviazala, že si v krajine ponechá všetky závody.



V minulom roku zaznamenala značka Volkswagen prevádzkovú rentabilitu predaja len 2,9 %, čo je výrazne menej ako 4,1 % dosiahnutých v roku 2023. Znamená to, že z každého eura obratu vytvorila automobilka len 2,9 centa zisku. Hoci sa značke vlani podarilo mierne zvýšiť predaj mimo Číny, jej prevádzkový zisk klesol o viac ako štvrtinu z 3,5 na 2,6 miliardy eur.