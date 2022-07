VW Slovakia dodal za rok na recykláciu 6600 ton hliníkového odpadu

Na snímke lisovňa v závode Volkswagen Slovakia v Bratislave 14. júla 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 14. júla (TASR) – Bratislavská automobilka Volkswagen Slovakia sa vlani zapojila do koncernového projektu Aluminium Closed Loop a počas prvého roka dodala na recykláciu viac ako 6600 ton hliníkového odpadu. Volkswagen Slovakia sa zapojil do projektu ako prvý závod produkujúci vozidlá pre viacero značiek, informovala vo štvrtok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.Volkswagen Slovakia sa ako súčasť koncernu Volkswagen zaviazal splniť environmentálne ciele stratégie Zero Impact Factory a vydať sa na cestu k uhlíkovej neutralite. Používanie sekundárneho hliníka ušetrí podľa hovorkyne až 95 % energie v porovnaní s primárnym hliníkom. Významný prínos k udržateľnosti majú aj úspora emisií oxidu uhličitého (CO2) a efektívny manažment zaobchádzania so zdrojmi.," priblížila vedúca oddelenia životného prostredia vo Volkswagen Slovakia Michaela Hletková Ploszeková.Karosárske diely sa vyrábajú z hliníkových a oceľových plechov, ktoré sa strihajú zo zvitkov v sesterskom závode Audi Hungaria v Győri a následne sa tvarujú pomocou lisovacích nástrojov v bratislavskej lisovni. Z odpadu z výroby týchto dielov sa priamo na linke vyseparuje hliník. "," objasnil Stanislav Novák, vedúci odborného tímu lisovňa.Projekt Aluminium Closed Loop spustil koncern v roku 2017 v závode Audi v Neckarsulme. Aktuálne projekt beží v štyroch koncernových závodoch, a to okrem Audi v Neckarsulme aj v Audi v Ingolstadte, Audi Hungaria v Győri a Volkswagene Slovakia v Bratislave.